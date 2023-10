Koniec podwyżek w IT, pojawiły się pierwsze zwolnienia. Branżę czeka rewolucja

Nie tylko on ostrożnie mówi o prognozach na 2024 r. – Przyniesie on raczej stabilizację niż poprawę sytuacji - ocenia Przemysław Mikus, wiceprezes SoDA i szef Liki Mobile Solution. Dodaje, że tradycyjne odbicie w IV kwartale, który przynosi zwykle duży wzrost zamówień od dużych klientów, na razie zapowiada się gorzej niż w poprzednich latach.

Słabsza koniunktura wpływa już i będzie nadal wpływać na poziom wynagrodzeń w IT. Już w tym roku branża mocno ograniczyła podwyżki; część spółek zamroziła płace (zwiększając je tylko przy awansie) a wiele firm zdecydowało się też na restrukturyzację zatrudnienia, co niekiedy oznaczało zwolnienia.

Jednak sporo spółek – licząc na ożywienie w kolejnych miesiącach - utrzymuje specjalistów czasowo pozostających bez projektu, czyli tzw. ławkę, choć oznacza to spore dodatkowe koszty. Np. w grupie Spyrosoft w I półroczu b.r. udział tej ławki w kosztach wzrósł do 6 proc. z dotychczasowych 2 proc.- co jest również efektem bardzo szybkiego wzrostu wynagrodzeń specjalistów IT w ostatnich latach.

Chudszy portfel informatyka

Jak zgodnie podkreślają szefowie SoDA, Polska przestała już być krajem tanich usług IT.- Jesteśmy postrzegani jako świetni technologicznie, ale już nie jesteśmy konkurencyjni cenowo - zaznacza Przemysław Mikus. Zdaniem Konrada Weiske, polskie spółki IT muszą teraz nauczyć się działać w nowych realiach i obronić swoje wysokie koszty wysoką wartością dodaną, tym bardziej, że części klientów trudno pogodzić się z tym, że usługi IT Made in Poland nie są już tanie. Do nowych realiów będą też musieli dostosować się specjaliści IT, bo oszczędne podwyżki w branży nie wyrównały wzrostu inflacji a część firm zamroziło płace. W rezultacie niektórzy pracownicy już w tym roku mogli odczuć realny spadek wynagrodzeń.

Widać to choćby w najnowszych danych GUS, według których średnia miesięczna płaca brutto w branży ICT, wynosiła w sierpniu tego roku 12,2 tys. zł, czyli o 9,1 proc. więcej niż rok wcześniej, (przy 10,1 proc. inflacji). I tylko w styczniu b.r. średnia płaca w ICT była niższa niż w sierpniu. Tymczasem w całym sektorze przedsiębiorstw średnie wynagrodzenie było w sierpniu o 12 proc., wyższe niż rok wcześniej.

Co prawda dane GUS pokazują tylko wycinek branży IT, bo wysoko opłacani specjaliści nie pracują raczej na umowach o pracę a na kontraktach B2B, lecz i tu widać osłabienie. Potwierdza je czwartkowy raport firmy rekrutacyjnej inhirfe.io za III kwartal b.r., który pokazał prawie 5 proc. spadek liczby ofert pracy w IT w ujęciu kwartalnym (do niespełna 18 tys.), przy śladowym wzroście maksymalnych stawek dla trzech najpopularniejszych języków programowania: Javy, JavaScript oraz Pythona. Inhire.io zwraca też uwagę na spadek stawek w ogłoszeniach o najlepiej płatnych stanowiskach - w III kwartale ani jedno nie oferowało płacy powyżej 29 tys. zł miesięcznie.