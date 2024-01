Groźba wypaczenia wyników paryskiej olimpiady. Hakerzy też chcą „startować”

Igrzyska olimpijskie i mistrzostwa świata w piłce nożnej globalnie ogląda 6 mld ludzi. Dla hakerów jest to więc łakomy kąsek. Jak zauważa Głażewski, to zainteresowanie internetowych przestępców nie ogranicza się jedynie do kradzieży danych. Jego zdaniem zagrożenia mogą obejmować kradzież pieniędzy, wpływ na wyniki zawodów i systemy zakładów. – Zagrożenie może polegać na blokowaniu systemów bezpieczeństwa wydarzeń sportowych i nagłej ewakuacji sportowców i gości, a także ingerencji w systemy odczytu wyników uzyskiwanych przez sportowców – przestrzega nasz rozmówca.

Rosja zakłóca każdą olimpiadę od 2016 r.

W Polsce już mieliśmy przedsmak tego, co może nas czekać. Na przełomie 2023 i 2024 r. doszło do cyberataku na Centralny Ośrodek Sportu (COS) w Zakopanem. Wówczas hakerzy ukradli dane osobowe (imiona, nazwiska i numery PESEL) sportowców i turystów odwiedzających ośrodek. W niektórych przypadkach uzyskali nawet numery kont bankowych. COS przyznał, że w Ośrodku Przygotowań Olimpijskim (OPO) doszło do „naruszenia”, które polegało na „nieuprawnionym uzyskaniu dostępu do sieci COS–OPO, w wyniku czego doszło do zaszyfrowania danych na naszych serwerach oraz nieuprawnionego usunięcia części z nich”. Zidentyfikowano też wspomniany wcześniej „nieautoryzowany transfer danych”.

Wcześniej ofiarami cybernetycznych włamań padały m.in. Houston Rockets (drużyna NBA), czy piłkarska ekipa Manchester United. Analitycy twierdzą, że prawda jest taka, iż rosyjscy hakerzy zakłócali każde igrzyska olimpijskie od 2016 r., gdy Rosja została zawieszona w pełnym udziale w tych wydarzeniach na skutek używania środków dopingujących (w 2018 r. rosyjscy cyberprzestępcy wyłączyli np. sprzedaż biletów online podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Korei Południowej).