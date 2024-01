Polski komunikator promowali celebryci. Założyciel Usecrypta ma zarzuty

Jak pisał "Puls Biznesu", w 2021 r. prawa do komunikatora zostały sprzedane spółce kontrolowanej przez amerykański fundusz Lazar Vision Fund, zarejestrowany w amerykańskim stanie Delaware, uchodzącym za raj podatkowy. Spółka Usecrypt w międzyczasie zmieniła nazwę na V440. Inwestorzy, którzy nie odzyskali pieniędzy za akcje, złożyli zawiadomienie do warszawskiej Prokuratury Okręgowej.

Prokuratura prowadzi śledztwo

- Sprawa dotyczy szkody na ponad 70 milionów złotych przy zakupie akcji firm Usecrypt, Drone House i iME - mówi WP mecenas Jacek Gaj, reprezentujący w tej sprawie ponad 30 poszkodowanych. Jak potwierdził w rozmowie z WP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna, śledztwo toczy się w kierunku artykułu Kodeksu karnego mówiącego o oszustwie.

W tym samym czasie śledczy z Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej z pomocą funkcjonariuszy z Centralnego Biura Śledczego Policji również zajęli się sprawą akcji oferowanych przez Largo Capital, a także inne powiązane z nią spółki. Z informacji przekazanych przez gdański sąd, do którego trafiły wnioski o areszt wobec zatrzymanych, wynika, że mężczyźni usłyszeli m.in. zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej.

Jej działalność miała trwać od listopada 2013 r. do kwietnia 2021 r. Paweł M., Tomasz L., a także m.in. Robert K. i Jacek L. mieli popełniać przestępstwa polegające na oferowaniu do sprzedaży akcji, obligacji lub certyfikatów inwestycyjnych, od których nie zamierzali płacić należnych odsetek ani zwracać zainwestowanego kapitału - co oznaczałoby wprowadzenie inwestorów w błąd i doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia ich mieniem.