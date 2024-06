Włamanie na Instagramie: jak odzyskać konto i jak je chronić?

Jak rozpoznać włamanie i jak odzyskać swoje konto na Instagramie?

Sygnałem alarmowym wskazującym na to, że konto zostało zaatakowane, mogą być różne podejrzane działania, jak np. wysyłanie z niego do znajomych dziwnych wiadomości, których autorami nie jesteśmy. Albo też widoczne są urządzenia, z których się logowano, a których właściciel konta nie zna. Zazwyczaj jednak dzieje się tak, że pewnego dnia użytkownik próbujący dostać się do swojego konta odkrywa, że jest z niego wylogowany, a próby logowania kończą się fiaskiem. W takiej sytuacji trzeba natychmiast rozpocząć działania, które zależnie od sytuacji składają się z trzech kroków.

1. Sprawdzić pocztę. Instagram przesyła z adresu security@mail.instagram.com wiadomość z informacją, że ktoś zainicjował zmiany na koncie, takie jak e-mail czy telefon. Można je cofnąć, korzystając z opcji „Zabezpiecz moje konto” dostępnej w wiadomości, a następnie zmienić hasło oraz zweryfikować w panelu „Ustawienia”, czy nie ma tam wpisanych jakichś nieznanych numerów i e-maili i usunąć je.

2. Poprosić o link do logowania, jeśli zmieniono również hasło. Na ekranie logowania należy wybrać „Uzyskaj pomoc dotyczącą logowania” i wprowadzić nazwę użytkownika, adres e-mail lub numer telefonu powiązany z kontem, a następnie kliknąć „Wyślij link do logowania”.

3. Poprosić o kod bezpieczeństwa lub wsparcie od Instagrama. Jeśli nie ma dostępu do nazwy, adresu e-mail lub numeru telefonu powiązanego z kontem, trzeba zgłosić zhakowane konto na Instagramie, klikając w „Pomóż odzyskać konto”, wybrać „Nie mogę uzyskać dostępu do tego adresu e-mail lub numeru telefonu”, a potem „Moje konto zostało zhakowane” oraz „Poproś o wsparcie”. Po przesłaniu zgłoszenia Instagram wyśle automatyczny e-mail z prośbą o weryfikację tożsamości. Może to być np. adres e-mail lub numer telefonu oraz typ urządzenia, z którego właściciel konta korzystał, jak również prośba o zrobienie filmu selfie, na którym właściciel konta odwraca głowę w różnych kierunkach. Film ten zostanie skasowany po 30 dniach.

Czy policja może namierzyć włamywacza?

Rzecz jasna sprawę kradzieży tożsamości można zgłaszać policji, niemniej należy się spodziewać długotrwałego dochodzenia, które często nie przynosi żadnych rezultatów. Być może jest to jeden z powodów, dla których, jak podaje Gitnux, aż 80 proc. incydentów hakerskich w mediach społecznościowych nigdy nie jest zgłaszanych organom ścigania.