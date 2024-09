Zamrożona sztuka. Polskie dzieła trafiają do Światowego Archiwum Arktycznego

Bank Pekao ma w swoich zbiorach ponad 1200 dzieł sztuki najwybitniejszych polskich artystów. W Bankowości Prywatnej Pekao w 2022 roku przeprowadzono pierwszą na świecie tokenizację sztuki w uniwersalnej instytucji finansowej. Fragmenty stokenizowanego dzieła zostały nadrukowane na karty kredytowe. Był to pierwszy krok Pekao w kierunku zastosowania rozwiązań opartych o blockchain. Teraz bank tokenizuje kolejne obrazy, a dodatkowym zabezpieczeniem i gwarancją przetrwania dla przyszłych pokoleń jest ich archiwizacja w Światowym Archiwum Arktycznym, zwanym Biblioteką Końca Świata. To tu, od kilku lat, trafia najcenniejszy światowy dorobek kulturowy i intelektualny. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii bank zabezpieczył dzieła polskich artystów: Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Wojciecha Kossaka, Juliana Fałata, Zygmunta Waliszewskiego, Tadeusza Dominika oraz współczesnej artystki rozpoczynającej współpracę z bankiem – Lii Kimury.

Bank Pekao ma w swoich zasobach dzieła najwybitniejszych polskich artystów. Jako mecenas sztuki udostępnia ją i promuje m.in. w Wirtualnej Galerii, w muzeach, na wystawach plenerowych, a nawet na kartach kredytowych i w aplikacji mobilnej.

– Bank Pekao angażuje się w inicjatywy społeczne i kulturalne. W ramach społecznie odpowiedzialnego biznesu banku promujemy m.in. sztukę, z którą jesteśmy związani już od lat. Wiele dzieł niesie ze sobą niezwykłe przesłania i historie. Dlatego tak ważne jest dla nas zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego dla kolejnych pokoleń. Jednocześnie wybiegamy w przyszłość stawiając na artystów młodego pokolenia oraz nowe technologie. 95-letnią historię Banku gwarantującą bezpieczeństwo łączymy z nowoczesnymi rozwiązaniami, które mają zapewnić naszym klientom najwyższą jakość usług. Tokenizacja to szansa dla rozwoju rynku inwestycji – mówi Anna Wawrzyńczak-Palynyczak, delegowana z Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Wiceprezes Zarządu Banku.

Polskie dziedzictwo kulturowe

Banku Pekao zaangażował się właśnie w nowy projekt ARCHIV3, który wykorzystuje kilka nowoczesnych technologii w celu trwałego zabezpieczenia polskiego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Pierwszym etapem w tym procesie było wykonanie profesjonalnych i certyfikowanych skanów 10 obrazów, tzw. skanów do odtworzenia muzealnego. Dzięki wykorzystaniu ultraczułego aparatu, udało się uzyskać niemal idealne, zdigitalizowane kopie oryginałów, które w przyszłości będą mogły posłużyć do celów konserwatorskich i rekonstrukcyjnych. Kolejnym etapem było stworzenie kolekcji NFT – niewymienialnych tokenów, zapisanych w sieci blockchain. Takie rozwiązanie gwarantuje transparentność, trwałość oraz niezmienność danych. Blockchain (rozproszony rejestr) jest obecnie jedną z najtrwalszych dostępnych technologii zapisu danych. Przy tokenizacji bank postawił na eko-blockchain Aleph Zero, który podczas procesu generuje możliwie najniższy ślad węglowy. Ostatnim i głównym etapem projektu było zapisanie skanów na światłoczułych rolkach, które odpowiednio zabezpieczone, zostały zdeponowane w Światowym Archiwum Arktycznym. Gwarantowana ochrona takiego depozytu to minimum 1000 lat. To właśnie na Svalbard, od kilku lat, trafiają najcenniejsze przykłady naszego dziedzictwa kulturowego, które za setki lat będą dostępne dla przyszłych pokoleń.

– W Bankowości Prywatnej Banku Pekao stawiamy na kierunek inwestycji alternatywnych, szczególnie tych opartych o sztukę. Poprzez ARCHIV3 pokazujemy synergię tradycyjnej sztuki i nowoczesnych rozwiązań technologicznych i możliwość zabezpieczenia cennych danych w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania. Dzięki zastosowanemu przez nas zabezpieczeniu wykonane skany przez kolejne lata będą mogły służyć do celów konserwacyjnych i reprodukcyjnych oraz znajdą podwójne schronienie: w Światowym Archiwum Arktycznym i w wiecznej sieci blockchain. To unikalny mix archiwizacji offline i online, który gwarantuje, że sztuka przetrwa – mówi Michał Walęczak, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Bankowości Prywatnej w Banku Pekao S.A.