Przetarciem przed cyfrowym uderzeniem na Polskę będą lutowe wybory do Bundestagu w Niemczech. Fachowcy spodziewają się prób manipulacji opinią publiczną w okresie kampanii. Specjalistów niepokoi zawarty właśnie sojusz rosyjskich hakerów z NoName z francuską grupą Hackers Squad (obie ostatnio dokonały już cyberataków dezinformacyjnych m.in. na Litwę i Włochy). Największe zagrożenie upatrują jednak w grupie APT CopyCop. To ona w czerwcu ub.r. rozpowszechniała przed wyborami w USA fałszywe wideo z deepfake’ami przedstawiającymi polityków. Wykorzystywała na platformie X i Facebooku algorytmy, by dotrzeć do określonych grup wyborców. Boty generowane przez AI dalej rozpowszechniały dzielące opinię publiczną narracje, podszywając się pod prawdziwe artykuły, by polaryzować elektorat.

AI to nowa broń rosyjskich hakerów

Teraz też ma być stosowana sztuczna inteligencja. Check Point zauważa, iż AI na stałe już wpisała się w arsenał hakerów. Analizy tej firmy pokazują, że AI była wykorzystywana w co najmniej jednej trzeciej wyborów na całym świecie, które miały miejsce między wrześniem 2023 r. a lutym 2024 r. Niebezpieczeństwo to dostrzega również George Riekeles, dyrektor w European Policy Centre. Jak wyjaśniał w niedawnej rozmowie z „Financial Timesem”, obecnie znajdujemy się w nowej erze zagrożeń dla liberalnej demokracji. – Dezinformacja ze strony Rosji i podejmowane próby destabilizacji łączą się z brakiem odpowiedzialności za algorytmy ze strony BigTechów. Jeśli te algorytmy nie będą odpowiednio nadzorowane, obawiam się, że uniemożliwią one sprawowanie liberalnej demokracji – przekonywał Riekels.

Z zagrożenia zdaje sobie sprawę Ministerstwo Cyfryzacji. Resort kilkanaście dni temu podał, że Polska wykryła wyszkoloną rosyjską grupę, której celem jest wpływanie na wybory w naszym kraju właśnie „poprzez rozpowszechnianie dezinformacji i rekrutowanie ludzi do tego celu”. Miała być ona inspirowana i wyszkolona przez rosyjski wywiad wojskowy GRU. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnia jednak, że „podejmowane są działania mające zapewnić cyberbezpieczeństwo zbliżających się wyborów prezydenckich”. – Z uwagi na to, że szczególnie wrażliwym polem dla wrogich działań są prywatna infrastruktura cyfrowa oraz media społecznościowe, niezwykle ważne są nie tylko działania instytucji publicznych, lecz także sektora prywatnego, platform społecznościowych i wszystkich przedstawicieli społeczeństwa – wskazuje Gawkowski. – Bezwzględnie będziemy wymagać należytej staranności w tym zakresie, stosowania odpowiednich przepisów oraz współpracy z właściwymi podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa – podkreśla.

Cyberbezpieczeństwo – gdzie w Polsce jest najgorzej? Kogo atakują hakerzy?

Sytuacja nad Wisłą w zakresie cyfrowego zagrożenia jest alarmująca. Wedle analiz „Eset Threat Report” za II połowę 2024 r. Polska – pod względem liczby ataków – zajmuje już drugie miejsce na świecie. Udział zagrożeń wycelowanych w Polskę to niemal 7 proc. w ujęciu światowym. Przestępcy częściej uderzali tylko w Japonię (10 proc.).