Blisko 99,8 proc. przedsiębiorstw w Polsce to małe i średnie firmy, a ich łączny udział w krajowym PKB wynosi około 45,3 proc. Choć statystyki wskazują na ich ogromne znaczenie w krajowej gospodarce, to właśnie MŚP często zmagają się z ograniczeniami kadrowymi i finansowymi, utrudniającymi skuteczną adaptację do nowych technologii.