Jak chronić sieć przed wrogami i przestępcami. Klucze do cyberbezpieczeństwa

– Europejskie inicjatywy typu Blue Print nawiązują do tego, co zrobiono w Polsce już 29 lat temu, gdy po raz pierwszy zorganizowano tę konferencję, choć o członkostwie Polski w UE nikt jeszcze wtedy nawet nie myślał – mówił.

Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem wojewody kujawsko-pomorskiego Michała Sztybla.

– Województwo kujawsko-pomorskie i Bydgoszcz są świetnym miejscem do rozmowy o cyberbezpieczeństwie. Mamy tu aż sześć jednostek natowskich i centralne jednostki Wojska Polskiego – podkreślał Sztybel. Wtórował mu prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

– Branża IT w naszym mieście to około 10 tys. miejsc pracy, z czego w cyberbezpieczeństwie już dzisiaj funkcjonuje około 1 tys. osób. Jesteśmy też drugim co do wielkości garnizonem Wojska Polskiego i stolicą NATO w Polsce – podkreślił prezydent Bydgoszczy.

Jakie trendy widać

Skala zagrożeń rośnie, bo incydentów w cyberprzestrzeni jest coraz więcej, lecz także chronimy się przed nimi coraz lepiej – to wnioski płynące z najnowszego raportu CERT Polska, zespołu działającego w strukturach NASK.

W 2024 r. liczba zgłoszeń wzrosła aż o 62 proc. w porównaniu z 2023 r., a liczba zarejestrowanych incydentów zwiększyła się o 29 proc. Marcin Dudek, kierownik zespołu CERT Polska, poinformował, że w 2024 r. otrzymano ponad 600 tys. zgłoszeń, które przełożyły się na ponad 100 tys. incydentów.