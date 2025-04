Atak na mObywatela? Problem z rozliczaniem podatków

W środę odparty został duży cyberatak na rządowy System Rejestrów Państwowych – informuje RMF FM. Jednak nadal mogą występować problemy ze sprawnym rozliczeniem podatków, skorzystaniem z aplikacji mObywatel czy zarejestrowaniem samochodu.

Przestępcy mieli zaatakować rządowe systemy przy pomocy metody DDoS, czyli Distributed Denial of Service, a zmasowane wejścia na serwisy z zainfekowanych komputerów doprowadziły do awarii systemów. To cios w takie aplikacje jak mObywatel i CEPiK, czyli Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców.

Paweł Olszewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji na serwisie X napisał jednak, że nie potwierdza ataku. Dodał, że doszło jedynie do przejściowych problemów z dostępem do systemów.

Użytkownicy aplikacji mObywatel raportowali o problemach na stronie downdetector.pl około godziny 9. Mieli dostęp wyłącznie do dokumentów takich jak mDowód Osobisty czy mPrawo Jazdy. Inne funkcje nie działały, dostęp do aplikacji był utrudniony.

Sprawą ataku na rządowy System Rejestrów Państwowych ma, zdaniem RMF FM, zajmować się już cyberpolicja oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.