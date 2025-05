Jak Polacy obchodzą Dzień Matki? Tego najczęściej szukamy dziś w sieci

Dzień Matki to jedno z ulubionych świąt Polaków. Większość z nas stara się dziś pamiętać o swoich mamach i sprawić, by w dniu swojego święta czuły się wyjątkowo. Wiele osób szuka podpowiedzi w sieci, jak w niebanalny sposób podkreślić tę okazję.

Święto wszystkich mam. Tym dziś żyją internauci

26 maja to data, która większości z nas jednoznacznie kojarzy się z Dniem Matki. To okazja, by złożyć mamom najserdeczniejsze życzenia i wręczyć kwiaty. Nie każdy może zrobić to osobiście. Jest jednak wiele sposobów, by okazać mamom pamięć i sprawić im radość w dniu ich święta. Podpowiedzi można znaleźć w internecie i wielu z nas od tego właśnie zaczęło dzisiejszy dzień.

Jak wynika z najnowszych analiz Google Trends Dzień Matki jest najczęściej wyszukiwanym hasłem w sieci w ciągu ostatnich 24 godzin. Najwięcej zapytań w wyszukiwarce Google dotyczy tego, jak w ciekawy sposób złożyć mamom życzenia. Najpopularniejsze są takie frazy jak: "dzień matki", "kiedy dzień matki", "życzenia na dzień matki". Rośnie także zainteresowanie zapytaniami typu "dzień matki gif", "dzień matki grafika", "dzień matki kartki z życzeniami".

Dzień Matki. Od kiedy obchodzimy w Polsce to święto?

Początki święta sięgają czasów starożytnych. Do Polski tradycja Dnia Matki przybyła z innych krajów Europy. Pierwsza wzmianka na temat tego święta pojawiła się w Polsce ponad 100 lat temu. Z inicjatywą organizacji obchodów wyszedł Polski Czerwony Krzyż. Dzień Matki w większości krajów na świecie jest obchodzony w maju i nie ma stałej daty, ze względu na to, że przypada w niedzielę. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych, Austrii, w Czechach czy we Włoszech jest to druga niedziela maja. Natomiast w Anglii, gdzie historia tego święta sięga XVII wieku, Dzień Matki jest obchodzony w czwartą niedzielę Wielkiego Postu.