Cyberbezpieczeństwo z poślizgiem. Dlaczego Polska się spóźnia z przepisami?

Tomasz Bukowski, ekspert z Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE), powiedział, że PIKE razem z innymi izbami telekomunikacyjnymi przygląda się projektowi ustawy. Zgadzając się, że kwestie cyberbezpieczeństwa są bardzo istotne, zaznaczył, że izba po raz kolejny wskazuje, że problemy z projektem i jego tak długie procedowanie „nie wynikają z implementacji NIS2 czy 5G Toolbox, ale ze znacznego wyjścia poza te dwie regulacje”.

Dyr. Wysocki odpowiedział, że minister cyfryzacji z innymi ministrami dokładnie ocenia, czy jest uzasadnione wprowadzenie danego dalej idącego rozwiązania.

Justyna Wilczyńska-Baraniak z EY Law przedstawiła wnioski z raportu EY „Regulacje NIS2 i 5G Toolbox w Polsce. Analiza wdrożenia i porównanie z państwami UE”. Jak mówiła, różnice w implementacji regulacji dotyczą m.in. sposobu oceny dostawców i produktów. Niektóre państwa mają szczegółowe oceny pochodzenia dostawców, inne tylko minimalne wymagania. Podejścia do klasyfikacji krytycznych elementów sieci także się różnią – między ograniczeniem tylko do rdzenia sieci 5G a szerszym podejściem. Niektóre państwa przewidują możliwość natychmiastowego usunięcia sprzętu dostawców wysokiego ryzyka, inne są bardziej elastyczne i dopuszczają działania naprawcze.

Polski projekt zbyt restrykcyjny?

Raport wskazuje, że Polska przygotowuje jeden z najbardziej restrykcyjnych modeli regulacyjnych. Także dlatego, że wdraża dyrektywę NIS2 i 5G Toolbox w jednej ustawie. – Rozszerzenie regulacji na wszystkie 18 sektorów objętych NIS2 wskazuje na bardzo rygorystyczne podejście do bezpieczeństwa, wykraczające poza standardowe wymagania w innych państwach. Podobnie jak szczegółowe procedury oceny dostawców, które obejmują nie tylko aspekty techniczne, ale także geopolityczne. Polska przewiduje możliwość usunięcia sprzętu od dostawców wysokiego ryzyka będącego już w użyciu, co stanowi kolejny element wyróżniający ten model w stosunku do innych krajów – wymieniała ekspertka EY.

Prezes Kanownik zwrócił uwagę na pojawiające się we wnioskach z raportu kwestie bezpieczeństwa także w kontekście zapisów ws. wycofywania sprzętu od dostawców wysokiego ryzyka.

– Mówimy o sytuacji, w której służby państwa uznają, że coś jest dla nas niebezpieczne. Projekt zakłada, że jeszcze przez cztery lata niebezpieczny sprzęt nadal może pracować. To gdzie restrykcyjność? Jeżeli wiemy, że ktoś nam zagraża, to natychmiast powinniśmy go usunąć. Ta ustawa jest za mało restrykcyjna. Nie ma czasu i miejsca na kompromisy. Przepisy powinny być stosowane jak najszerzej, bo to nie tylko kwestia telekomunikacji, ale każdego aspektu naszej gospodarki – powiedział Kanownik.