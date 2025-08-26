Rekordy popularności w Polsce. Labubu przebija nawet iPhone’a

Niezależnie od tego, czy ktokolwiek uważa je za urocze, brzydkie, czy po prostu dziwaczne, prawdopodobnie każdy słyszał o futrzanych lalkach Labubu, które stały się światową sensacją. Kupowane nie tylko przez dzieci, dorośli doczepiają je do plecaków czy torebek wartych dziesiątki tysięcy euro.

Reklama Reklama

Celebryci napędzają modę. Madonna, Rihanna i Dua Lipa z Labubu

Elfopodobne stworzenie wymyślone przez chińskiego producenta zabawek Pop Mart stało się globalnym hitem. Nie brakuje celebrytów, takich jak Rihanna, Dua Lipa, Kim Kardashian czy ostatnio także Madonna, którzy przyznają się do upodobania do tego stworzenia.

Widać to także w Polsce – dane Google Trends wskazują, że wzrost wyszukiwań tej nazwy wyniósł aż 2,2 tys. proc. – większy skok zanotowały tylko gra NV Casino czy hasło Wulkan Vegas. Z kolei w polu zostały nawet wyszukiwania dla iPhone'a, który miał wzrost jedynie o 1,1 tys. proc. To kolejny wzrost, jaki notuje hasło Labubu. Dotąd najwyższe zainteresowanie nim Google Trends zanotował w tygodniu 15-21 czerwca.

Można się tylko spodziewać, że nadal będzie zyskiwać – teraz w związku z początkiem roku szkolnego, ponieważ to poszukiwany gadżet zwłaszcza przez młodszych uczniów. Do tego w miarę zbliżania się sezonu zakupów prezentów bożonarodzeniowych kategoria nadal może tylko rosnąć.