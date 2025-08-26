Rekordy popularności w Polsce. Labubu przebija nawet iPhone’a

Aktualizacja: 27.08.2025 13:54 Publikacja: 26.08.2025 23:01
Futrzane lalki Labubu stały się światową sensacją
Niezależnie od tego, czy ktokolwiek uważa je za urocze, brzydkie, czy po prostu dziwaczne, prawdopodobnie każdy słyszał o futrzanych lalkach Labubu, które stały się światową sensacją. Kupowane nie tylko przez dzieci, dorośli doczepiają je do plecaków czy torebek wartych dziesiątki tysięcy euro.
Elfopodobne stworzenie wymyślone przez chińskiego producenta zabawek Pop Mart stało się globalnym hitem. Nie brakuje celebrytów, takich jak Rihanna, Dua Lipa, Kim Kardashian czy ostatnio także Madonna, którzy przyznają się do upodobania do tego stworzenia.
Widać to także w Polsce – dane Google Trends wskazują, że wzrost wyszukiwań tej nazwy wyniósł aż 2,2 tys. proc. – większy skok zanotowały tylko gra NV Casino czy hasło Wulkan Vegas. Z kolei w polu zostały nawet wyszukiwania dla iPhone'a, który miał wzrost jedynie o 1,1 tys. proc. To kolejny wzrost, jaki notuje hasło Labubu. Dotąd najwyższe zainteresowanie nim Google Trends zanotował w tygodniu 15-21 czerwca.
Można się tylko spodziewać, że nadal będzie zyskiwać – teraz w związku z początkiem roku szkolnego, ponieważ to poszukiwany gadżet zwłaszcza przez młodszych uczniów. Do tego w miarę zbliżania się sezonu zakupów prezentów bożonarodzeniowych kategoria nadal może tylko rosnąć.
Fascynacja Labubu na świecie niemal potroiła zyski sieci Pop Mart, która zaczęła ich sprzedaż w ciągu ostatniego roku. Przez kilka lat Pop Mart, w ramach współpracy z Kasing Lung, kupował prawa do Labubu w tzw. pudełkach-niespodziankach.
To był rok 2019, prawie dekadę po tym, jak przedsiębiorca Wang Ning otworzył w Pekinie sklep wielobranżowy Pop Mart, podobny do sklepu za 5 zł sprzed lat. Kiedy pudełka-niespodzianki odniosły sukces, w grudniu 2020 roku firma rozpoczęła sprzedaż akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hongkongu. W ciągu ostatniego roku wartość akcji wzrosła o ponad 500 proc.
Sam Pop Mart stał się obecnie znaczącym sprzedawcą detalicznym. Obsługuje ponad 2 tys. automatów vendingowych, czyli „roboshopów”, na całym świecie. Lalki Labubu można teraz kupić w sklepach stacjonarnych i wirtualnych w ponad 30 krajach, od Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii po Australię i Singapur, choć wiele z nich niedawno wstrzymało sprzedaż z powodu ogromnego popytu. Sprzedaż spoza Chin kontynentalnych stanowiła prawie 40 proc. całkowitych przychodów firmy w 2024 r.
Oznaką popularności lalek Labubu są informacje, że chińscy urzędnicy celni poinformowali w tym tygodniu o przejęciu w ostatnich dniach ponad 70 tys. ich podróbek.
