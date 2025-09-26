Reklama

Kogo obejmie mobilizacja wojskowa, a kogo nie? Wielkie zainteresowanie Polaków

Pojawienie się rosyjskich dronów nad Polską w nocy z 9 na 10 września spowodowało wśród społeczeństwa wzrost obaw związanych z ewentualnym wybuchem wojny. Tym samym wielu Polaków zaczęło szukać w internecie informacji o mobilizacji wojskowej.

Publikacja: 26.09.2025 15:24

Mobilizacja wojskowa wzbudza zainteresowanie Polaków w ostatnim czasie.

Mobilizacja wojskowa wzbudza zainteresowanie Polaków w ostatnim czasie. Czego na jej temat chcą się dowiedzieć?

Foto: Tomasz Warszewski / Adobe Stock

Joanna Kamińska

W wyniku mobilizacji wojskowej obywatele mogą zostać powołani do czynnej służby wojskowej. Procedura ta odbywa się jednak według ściśle określonych zasad. Zainteresowanie informacjami na ten temat wśród internautów w naszym kraju w ostatnich tygodniach jest wyraźnie widoczne w sieci.

Polacy coraz częściej szukają w internecie informacji na temat mobilizacji wojskowej

Wzrost zainteresowania tematem mobilizacji wojskowej można było w ciągu ostatniego miesiąca zobaczyć dwukrotnie – wynika z analiz Google Trends.

Pierwszy, mniejszy wzrost, zanotowano 10 września, czyli w momencie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Jednak już kolejnego dnia liczba wyszukiwań frazy „mobilizacja wojskowa” zaczęła spadać, a w ciągu tygodnia powróciła do poziomu sprzed 10 września. Drugi, tym razem znaczący wzrost zainteresowania internautów tematem mobilizacji wojskowej, nastąpił 25 września i od tego czasu wykazuje tendencję rosnącą.

Mobilizacja wojskowa: Co na jej temat chcą wiedzieć Polacy?

Poza frazą „mobilizacja wojskowa” osoby zainteresowane tym tematem w ciągu ostatniego miesiąca wpisywały do wyszukiwarki również – jak wynika z analiz Google Trends – przede wszystkim takie hasło jak „mobilizacja wojskowa 2025”, ale także „mobilizacja wojskowa w Polsce” i „mobilizacja w Polsce”. Ponadto dosyć często szukano też informacji na temat rosyjskich samolotów nad Bałtykiem czy wieku, w jakim podlega się mobilizacji wojskowej.

Fraza „rosyjskie samoloty nad Bałtykiem” pojawia się także wyjątkowo często w wyszukiwaniach prowadzonych w ciągu ostatniej doby i jednocześnie cały czas zyskuje popularność.

Mobilizacja wojskowa w Polsce: Co warto wiedzieć?

Ogłoszenie mobilizacji wojskowej w Polsce umożliwia Konstytucja RP, a także szereg ustaw i rozporządzeń, w tym przede wszystkim Ustawa o obronie Ojczyzny.

Jak wynika z zapisów tej ostatniej, do pełnienia służby wojskowej mogą zostać powołani obywatele w wieku od 18 do 60 lat (w niektórych przypadkach do 63 lat). Istnieją jednak pewne wyjątki od tej zasady. Z obowiązku wyłączone są m.in.: kobiety w ciąży i w czasie 6 miesięcy od porodu, osoby uznane za trwale niezdolne do służby wojskowej oraz osoby sprawujące opiekę m.in. nad dziećmi do 8. roku życia czy osobami obłożnie chorymi.

W przypadku ogłoszenia mobilizacji w pierwszej kolejności do służby wojskowej powołane zostaną osoby, które już wcześniej miały kontakt z armią lub posiadają umiejętności potrzebne w wojsku. Tym samym jako pierwsi powołani mogą zostać żołnierze rezerwy.

O szczegółach dotyczących mobilizacji wojskowej w Polsce można przeczytać w artykule: Kto w razie wojny może w pierwszej kolejności trafić do wojska? Niektórzy będą mieli na to tylko 6 godzin

Źródło: rp.pl

