Kogo obejmie mobilizacja wojskowa, a kogo nie? Wielkie zainteresowanie Polaków

W wyniku mobilizacji wojskowej obywatele mogą zostać powołani do czynnej służby wojskowej. Procedura ta odbywa się jednak według ściśle określonych zasad. Zainteresowanie informacjami na ten temat wśród internautów w naszym kraju w ostatnich tygodniach jest wyraźnie widoczne w sieci.

Reklama Reklama

Polacy coraz częściej szukają w internecie informacji na temat mobilizacji wojskowej

Wzrost zainteresowania tematem mobilizacji wojskowej można było w ciągu ostatniego miesiąca zobaczyć dwukrotnie – wynika z analiz Google Trends.

Pierwszy, mniejszy wzrost, zanotowano 10 września, czyli w momencie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Jednak już kolejnego dnia liczba wyszukiwań frazy „mobilizacja wojskowa” zaczęła spadać, a w ciągu tygodnia powróciła do poziomu sprzed 10 września. Drugi, tym razem znaczący wzrost zainteresowania internautów tematem mobilizacji wojskowej, nastąpił 25 września i od tego czasu wykazuje tendencję rosnącą.

Mobilizacja wojskowa: Co na jej temat chcą wiedzieć Polacy?

Poza frazą „mobilizacja wojskowa” osoby zainteresowane tym tematem w ciągu ostatniego miesiąca wpisywały do wyszukiwarki również – jak wynika z analiz Google Trends – przede wszystkim takie hasło jak „mobilizacja wojskowa 2025”, ale także „mobilizacja wojskowa w Polsce” i „mobilizacja w Polsce”. Ponadto dosyć często szukano też informacji na temat rosyjskich samolotów nad Bałtykiem czy wieku, w jakim podlega się mobilizacji wojskowej.