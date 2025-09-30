„Dzień Chłopaka” wygra z „Dniem Kobiet”? To może być nowy hit e-handlu

Aktualizacja: 30.09.2025 15:38 Publikacja: 30.09.2025 15:02
„Dzień chłopaka” młodzi ludzie obchodzą 30 września
Foto: Adobe Stock
Dane Google Trends wskazują, że hasło „życzenia na Dzień Chłopaka” najmocniej dziś zyskuje na popularności w polskim Google. Mowa o ponad 1 tys. proc. skoku, co przekłada się na tysiące dodatkowych rekordów w wyszukiwarce.
Cała grupa kilkunastu haseł wokół „Dnia Chłopaka” czy „Dnia Mężczyzny” zyskuje dzisiaj mocno. Może to być efektem rozbieżności w datach i wciąż niewielkiej świadomości społecznej tych okazji. Międzynarodowy Dzień Mężczyzn obchodzony jest bowiem dopiero 19 listopada w kilkudziesięciu państwach. Tradycja jego celebrowania jest stosunkowo nowa, została zapoczątkowana w 1999 r.
Czytaj więcej
Dzień Dziecka wypada w najbliższą niedzielę 1 czerwca. Większość rodziców już od dłuższego czasu...
W Polsce jednak jest inaczej. Dzień Mężczyzny obchodzony jest bowiem 10 marca, dwa dni po święcie kobiet, w liturgiczne wspomnienie 40 Świętych Męczenników z Sebasty. Choć jest to święto oficjalnie i figurujące w kalendarzach, pod względem popularności ustępuje wrześniowemu „Dniu Chłopaka" (jest obchodzony 30 września). Różnica pomiędzy tymi świętami jest zasadnicza: wrześniowe skierowane jest raczej do młodszych chłopców i nastolatków, natomiast marcowe – do dorosłych mężczyzn.
Tego typu okazje zaczęto obchodzić pod koniec XX wieku, w odpowiedzi na funkcjonujący wówczas już od kilkudziesięciu lat „Dzień Kobiet”. To był zresztą okres, w którym przyjęło się wiele takich luźnych i niesformalizowanych świąt.
Handel dopiero odkrywa potencjał wynikający z tej okazji i póki co nie ma zalewu promocji poświęconej ofertom drobnych prezentów dla mężczyzn czy chłopców. Niemniej pierwsze okazje tego typu zaczęły się w ofertach firm pojawiać. Można spodziewać się, że będzie ich coraz więcej i to już niedługo. Handlowcy uwielbiają wszelkie okazje, które można wykorzystać w promocjach, a „Dzień Chłopaka” idealnie się do tego nadaje.
Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Dane Google Trends wskazują, że hasło „życzenia na Dzień Chłopaka” najmocniej dziś zyskuje na popularności w polskim Google. Mowa o ponad 1 tys. proc. skoku, co przekłada się na tysiące dodatkowych rekordów w wyszukiwarce.
W niedzielę już po raz kolejny Polska była zmuszona poderwać myśliwce w związku z niepokojącymi działaniami Rosj...
Młodzież spędza w internecie średnio aż 5 godzin dziennie, stykając się z licznymi zagrożeniami jak cyberataki,...
Pojawienie się rosyjskich dronów nad Polską w nocy z 9 na 10 września spowodowało wśród społeczeństwa wzrost oba...
Jak zapewnić bezpieczne surfowanie po sieci przez dzieci i młodzież? Dyskutowali o tym w Warszawie uczestnicy mi...
Wystąpienia polskiego prezydenta i ministra spraw zagranicznych na forum ONZ były pełne mocnych słów wobec ostat...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas