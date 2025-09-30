„Dzień Chłopaka” wygra z „Dniem Kobiet”? To może być nowy hit e-handlu

Dane Google Trends wskazują, że hasło „życzenia na Dzień Chłopaka” najmocniej dziś zyskuje na popularności w polskim Google. Mowa o ponad 1 tys. proc. skoku, co przekłada się na tysiące dodatkowych rekordów w wyszukiwarce.

Kiedy przypada „Dzień Chłopaka"?

Cała grupa kilkunastu haseł wokół „Dnia Chłopaka” czy „Dnia Mężczyzny” zyskuje dzisiaj mocno. Może to być efektem rozbieżności w datach i wciąż niewielkiej świadomości społecznej tych okazji. Międzynarodowy Dzień Mężczyzn obchodzony jest bowiem dopiero 19 listopada w kilkudziesięciu państwach. Tradycja jego celebrowania jest stosunkowo nowa, została zapoczątkowana w 1999 r.

W Polsce jednak jest inaczej. Dzień Mężczyzny obchodzony jest bowiem 10 marca, dwa dni po święcie kobiet, w liturgiczne wspomnienie 40 Świętych Męczenników z Sebasty. Choć jest to święto oficjalnie i figurujące w kalendarzach, pod względem popularności ustępuje wrześniowemu „Dniu Chłopaka" (jest obchodzony 30 września). Różnica pomiędzy tymi świętami jest zasadnicza: wrześniowe skierowane jest raczej do młodszych chłopców i nastolatków, natomiast marcowe – do dorosłych mężczyzn.

Tego typu okazje zaczęto obchodzić pod koniec XX wieku, w odpowiedzi na funkcjonujący wówczas już od kilkudziesięciu lat „Dzień Kobiet”. To był zresztą okres, w którym przyjęło się wiele takich luźnych i niesformalizowanych świąt.