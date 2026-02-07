Kontrowersyjny serial „Heated Rivalry” podbije też Polskę? Wiele na to wskazuje

Aktualizacja: 07.02.2026 16:12 Publikacja: 07.02.2026 14:13
Serial o związku hokeistów trafił do Polski
Oparty na książkach Rachel Reid serial pokazuje związek hokeistów – Kanadyjczyka i Rosjanina – którzy są rywalami na lodzie, ale kochankami poza nim. Serial w Polsce trafił na platformę HBO Max i jest globalnym fenomenem. Wiele wskazuje na to, że w Polsce też będzie hitem. To teraz jedno z najmocniej zyskujących na popularności haseł w polskim internecie. Przekłada się to na wzrost liczby takich wyszukiwań o ponad 200 proc.
Skromny, jeśli chodzi o koszty powstania, serial został wyprodukowany przez kanadyjski serwis streamingowy Crave i szybko przejęty przez HBO Max w USA, gdzie trafił do widzów pod koniec listopada. Szybko przyciągnął uwagę odważnymi scenami seksu, ale zdobył uznanie za nowatorskie przedstawienie związków LGBT i wywołał dyskusje na temat reprezentacji mniejszości seksualnych w telewizji i sporcie.
Według danych HBO, „Heated Rivalry” miał średnio 9 mln widzów na odcinek w Stanach Zjednoczonych, a liczba ta rosła przez kilka kolejnych tygodni – HBO i HBO Max mierzą oglądalność przez 90 dni po premierze sezonu. To plasuje serial w czołówce programów HBO Max. HBO Max i Crave zamówiły już drugi sezon. Teraz serial trafia na kolejne rynki europejskie.
Jednak „Heated Rivalry” nie pojawił się jeszcze w wynikach oglądalności firmy Nielsen, która opublikowała już dane za wszystkie pięć tygodni emisji serialu, ale w żadnym z nich serial nie znalazł się w pierwszej dziesiątce.
Analitycy zauważają, że istnieją pewne różnice w sposobie, w jaki HBO i Nielsen zbierają dane o oglądalności. Ponieważ serial powstał na platformie Crave, „Heated Rivalry” jest w listach Nielsena uznawany za serial nabyty, a nie oryginalny – a poprzeczka, która musi zostać postawiona, aby znaleźć się w pierwszej dziesiątce nabytych seriali, jest stale znacznie wyższa niż w rankingach seriali oryginalnych.
Gwiazdami produkcji są kanadyjski aktor Hudson Williams, który gra Shane'a Hollandera, a Connor Storrie z Teksasu gra Ilję Rozanowa. To pierwsze główne role dla obu aktorów, a serial szybko uczynił ich jednymi z najgorętszych nazwisk w branży.
Podpisali kontrakt z jedną z największych agencji talentów w Hollywood, CAA, zostali zaproszeni do występów w amerykańskich programach talk-show i wspólnie wręczą nagrodę podczas tegorocznej gali Złotych Globów.
W obsadzie znaleźli się również François Arnaud, znany z seriali „Rodzina Borgiów” i „Północ, Teksas”; oraz Christina Chang z takich seriali jak „Nashville” i „CSI: Kryminalne zagadki Miami”. „Heated Rivalry” stało się największą telewizyjną niespodzianką roku według branżowego magazynu „Variety”.
