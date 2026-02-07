Kontrowersyjny serial „Heated Rivalry” podbije też Polskę? Wiele na to wskazuje

Oparty na książkach Rachel Reid serial pokazuje związek hokeistów – Kanadyjczyka i Rosjanina – którzy są rywalami na lodzie, ale kochankami poza nim. Serial w Polsce trafił na platformę HBO Max i jest globalnym fenomenem. Wiele wskazuje na to, że w Polsce też będzie hitem. To teraz jedno z najmocniej zyskujących na popularności haseł w polskim internecie. Przekłada się to na wzrost liczby takich wyszukiwań o ponad 200 proc.

Reklama Reklama

Serial o hokeistach podbija świat

Skromny, jeśli chodzi o koszty powstania, serial został wyprodukowany przez kanadyjski serwis streamingowy Crave i szybko przejęty przez HBO Max w USA, gdzie trafił do widzów pod koniec listopada. Szybko przyciągnął uwagę odważnymi scenami seksu, ale zdobył uznanie za nowatorskie przedstawienie związków LGBT i wywołał dyskusje na temat reprezentacji mniejszości seksualnych w telewizji i sporcie.

Według danych HBO, „Heated Rivalry” miał średnio 9 mln widzów na odcinek w Stanach Zjednoczonych, a liczba ta rosła przez kilka kolejnych tygodni – HBO i HBO Max mierzą oglądalność przez 90 dni po premierze sezonu. To plasuje serial w czołówce programów HBO Max. HBO Max i Crave zamówiły już drugi sezon. Teraz serial trafia na kolejne rynki europejskie.

Jednak „Heated Rivalry” nie pojawił się jeszcze w wynikach oglądalności firmy Nielsen, która opublikowała już dane za wszystkie pięć tygodni emisji serialu, ale w żadnym z nich serial nie znalazł się w pierwszej dziesiątce.