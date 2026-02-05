Koszmar Hollywood. Amerykański gigant postawił na AI przy tworzeniu filmów i seriali

Aktualizacja: 05.02.2026 11:10 Publikacja: 05.02.2026 08:26
Amazon chce robić filmy szybciej i taniej dzięki AI
Foto: Eric Thayer/Bloomberg
W Amazon MGM Studio doświadczony menedżer branży rozrywkowej Albert Cheng kieruje zespołem odpowiedzialnym za opracowanie nowych narzędzi AI, które – jak twierdzi – obniżą koszty i usprawnią proces twórczy. Jak podaje agencja Reutera, Amazon zamierza uruchomić zamknięty program beta już w marcu tego roku, zapraszając partnerów z branży do testowania swoich narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Firma spodziewa się mieć pierwsze wyniki do zaprezentowania w maju.
Cheng określił AI Studio jako „start-up” działający według filozofii „zespołu na dwie pizze” założyciela Amazona Jeffa Bezosa – czyli grupę na tyle małą, by dało się ją wyżywić dwiema pizzami. Zespół składa się głównie z inżynierów produktu i naukowców, z mniejszym udziałem twórców oraz specjalistów biznesowych.
Amazon stawia na AI w odpowiedzi na rosnące budżety produkcyjne, które ograniczają liczbę filmów i seriali, jakie firmy są w stanie finansować – pisze Reuters. Technologia ma przyspieszyć niektóre procesy, umożliwiając bardziej efektywną produkcję większej liczby filmów i programów telewizyjnych.
– Głęboko wierzymy, że AI może przyspieszać procesy, ale nie zastąpi innowacyjności ani unikalnych cech, jakie ludzie wnoszą do tworzenia dzieł – powiedział Cheng w wywiadzie.
Decyzja o wdrożeniu sztucznej inteligencji zapada w czasie, gdy znani aktorzy, tacy jak Emily Blunt, wyrażają obawy związane z rozwojem AI – a w szczególności z możliwością zastąpienia ich przez wirtualnych aktorów, takich jak AI‑aktorka Tilly Norwood.
Amazon podkreślił, że scenarzyści, reżyserzy, aktorzy i projektanci postaci będą zaangażowani na każdym etapie produkcji, wykorzystując AI jako narzędzie wspierające kreatywność.
Podobnie jak wiele innych firm technologicznych, Amazon naciska, aby niemal każdy dział znalazł zastosowanie dla AI i uznaje za sukces tej technologii zwolnienie około 30 000 pracowników biurowych od października – największą redukcję zatrudnienia w historii firmy. Obejmowała ona również zwolnienia w Prime Video – pisze Reuters.
Albert Cheng powiedział, że AI może pomóc Prime Video przezwyciężyć niektóre z nieodłącznych wyzwań związanych z produkcją filmową i telewizyjną na dużą skalę.
Amazon korzysta w tym projekcie z pomocy swojego działu chmury obliczeniowej Amazon Web Services i planuje współpracę z wieloma dostawcami dużych modeli językowych, aby dać twórcom szerszy wybór narzędzi do produkcji filmowej na etapie przed- i poprodukcyjnym. Cheng podkreślił, że ochrona własności intelektualnej oraz zapewnienie, iż treści tworzone przez AI nie będą wykorzystywane do trenowania innych modeli AI, są kluczowe dla powodzenia projektu AI Studio.
AI Studio współpracuje z producentami Robertem Strombergiem („Czarownica”) i jego firmą Secret City, aktorem Kunalem Nayarem („Teoria wielkiego podrywu”) i jego firmą Good Karma Productions oraz byłym animatorem Pixara i ILM Colinem Bradym, badając nowe narzędzia i sposoby ich wdrażania.
Studio, które powstało w sierpniu ubiegłego roku, wskazuje swój hitowy serial „House of David” jako przykład przyszłego wykorzystania AI. W drugim sezonie tej biblijnej produkcji reżyser Jon Erwin użył AI w połączeniu z materiałem aktorskim, aby stworzyć sceny bitewne, płynnie łącząc oba elementy i zwiększając rozmach sekwencji przy niższych kosztach.
Źródło: rp.pl
