Koszmar Hollywood. Amerykański gigant postawił na AI przy tworzeniu filmów i seriali

Z tego artykułu dowiesz się: Jak Amazon planuje wykorzystać sztuczną inteligencję w produkcji filmów i seriali?

Jakie obawy związane z AI mają aktorzy i branża filmowa w Hollywood?

Jakie korzyści i wyzwania wiążą się z wdrożeniem sztucznej inteligencji w Prime Video?

Jakie są przykłady zastosowania AI w konkretnych produkcjach filmowych?

W Amazon MGM Studio doświadczony menedżer branży rozrywkowej Albert Cheng kieruje zespołem odpowiedzialnym za opracowanie nowych narzędzi AI, które – jak twierdzi – obniżą koszty i usprawnią proces twórczy. Jak podaje agencja Reutera, Amazon zamierza uruchomić zamknięty program beta już w marcu tego roku, zapraszając partnerów z branży do testowania swoich narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Firma spodziewa się mieć pierwsze wyniki do zaprezentowania w maju.

„Zespół na dwie pizze” i ambicje AI Studio

Cheng określił AI Studio jako „start-up” działający według filozofii „zespołu na dwie pizze” założyciela Amazona Jeffa Bezosa – czyli grupę na tyle małą, by dało się ją wyżywić dwiema pizzami. Zespół składa się głównie z inżynierów produktu i naukowców, z mniejszym udziałem twórców oraz specjalistów biznesowych.

Amazon stawia na AI w odpowiedzi na rosnące budżety produkcyjne, które ograniczają liczbę filmów i seriali, jakie firmy są w stanie finansować – pisze Reuters. Technologia ma przyspieszyć niektóre procesy, umożliwiając bardziej efektywną produkcję większej liczby filmów i programów telewizyjnych.