Reklama

Nie żyje właściciel serwisu OnlyFans. Skąd tak duże zainteresowanie milionerem w sieci?

W wieku 43 lat zmarł właściciel OnlyFans – serwisu, któremu przypisuje się zrewolucjonizowanie branży dla dorosłych online. Internauci szukają informacji o Leonidzie Radvinsky’m.

Publikacja: 23.03.2026 21:15

Foto: Leonid Radvinsky – LinkedIn

„Leonid Radvinsky” to obecnie najszybciej zyskujące hasło w Polsce według Google Trends, narzędzia firmy Google. Urodzony na Ukrainie i wychowany w Chicago biznesmen, kupił firmę w 2018 roku od jej dwóch brytyjskich założycieli. Popularność serwisu gwałtownie wzrosła podczas pandemii Covid-19, co zaledwie trzy lata później zapewniło mu miejsce na dorocznej liście miliarderów magazynu Forbes.

„Odszedł spokojnie po długiej walce z nowotworem” – potwierdziło OnlyFans w oświadczeniu, prosząc jednocześnie o uszanowanie prywatności jego rodziny. Założone w 2016 roku OnlyFans to platforma społecznościowa, na której twórcy mogą publikować filmy oraz zdjęcia i pobierać od subskrybentów opłaty.

Jak działa serwis Onlyfans?

Twórcy udostępniają różnorodne treści, od gotowania po filmy fitness, jednak serwis jest najlepiej znany z treści dla dorosłych oraz sposobu, w jaki zachęca twórców i fanów do nawiązywania kontaktu poprzez transmisje na żywo, spersonalizowane wiadomości oraz bezpośrednie prośby o zdjęcia i filmy wykonane na zamówienie.

Czytaj więcej

Oscary królują w wyszukiwarkach. Jeden film zdobył aż sześć złotych statuetek
IT
Oscary królują w wyszukiwarkach. Jeden film zdobył aż sześć złotych statuetek

W zamian za udostępnianie materiałów OnlyFans pobiera 20 proc. od wszystkich płatności. Zgodnie z ostatnim zgłoszeniem do brytyjskiego rejestru spółek (Companies House), w 2024 roku firma wygenerowała 1,4 mld dolarów przychodu z transakcji o wartości ponad 5 mld dol. i posiadała ponad 377 mln subskrybentów. W tym samym roku na stronie publikowało około 4,6 miliona twórców.

Reklama
Reklama

Kontrowersje wokół działalności Radvinsky'ego

Jak podaje BBC, dynamiczny wzrost wielkości i popularności pod rządami Radvinsky'ego wiązał się też z kontrowersjami. W 2024 roku brytyjskie organy regulacyjne wszczęły dochodzenie w sprawie tego, czy dzieci miały dostęp do treści dla dorosłych. Ofcom ostatecznie umorzył to dochodzenie, ale nałożył na firmę grzywnę w wysokości około 1 miliona funtów za brak rzetelnej odpowiedzi na wezwania do udzielenia informacji o środkach stosowanych w celu weryfikacji wieku użytkowników, którzy teoretycznie muszą mieć ukończone 18 lat.

Zgodnie z informacjami na jego stronie internetowej, Radvinsky ukończył studia ekonomiczne na Northwestern University, a ostatnio mieszkał na Florydzie. Forbes szacuje jego majątek netto na 4,7 mld dolarów. W ubiegłym roku rozważał on sprzedaż OnlyFans.

Oprócz OnlyFans inwestował w firmy technologiczne poprzez zlokalizowaną na Florydzie firmę venture capital, Leo.com. Był również filantropem. Zgodnie z informacjami na jego stronie przekazywał darowizny na rzecz Ukrainy oraz centrum onkologicznego Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

CERT Polska obchodzi 30-te urodziny. Początkowo zespół liczył 3 osoby, dziś tworzy go ponad 100 eksp
IT
Na straży cyberbezpieczeństwa. 30-lecie CERT Polska i konferencja SECURE 2026
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Centra danych to kwestia całego ekosystemu. Co naprawdę będzie decydować o inwestycjach w Polsce?
Materiał Promocyjny
Centra danych to kwestia całego ekosystemu
Robert Mueller badał powiązania ludzi Donalda Trumpa z Rosją
IT
Trump: cieszę się, że nie żyje. Dlaczego nienawidził byłego szefa FBI?
Większość Polaków opowiadała się za pozostaniem przy czasie letnim na stałe, aby cieszyć się dłuższy
IT
Kiedy przechodzimy na czas letni? Zmiana budzi kontrowersje
Tomasz Stachlewski
IT
Tomasz Stachlewski pokieruje rozwojem technologii Comarchu
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama