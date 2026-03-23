Nie żyje właściciel serwisu OnlyFans. Skąd tak duże zainteresowanie milionerem w sieci?

„Leonid Radvinsky” to obecnie najszybciej zyskujące hasło w Polsce według Google Trends, narzędzia firmy Google. Urodzony na Ukrainie i wychowany w Chicago biznesmen, kupił firmę w 2018 roku od jej dwóch brytyjskich założycieli. Popularność serwisu gwałtownie wzrosła podczas pandemii Covid-19, co zaledwie trzy lata później zapewniło mu miejsce na dorocznej liście miliarderów magazynu Forbes.
„Odszedł spokojnie po długiej walce z nowotworem” – potwierdziło OnlyFans w oświadczeniu, prosząc jednocześnie o uszanowanie prywatności jego rodziny. Założone w 2016 roku OnlyFans to platforma społecznościowa, na której twórcy mogą publikować filmy oraz zdjęcia i pobierać od subskrybentów opłaty.
Twórcy udostępniają różnorodne treści, od gotowania po filmy fitness, jednak serwis jest najlepiej znany z treści dla dorosłych oraz sposobu, w jaki zachęca twórców i fanów do nawiązywania kontaktu poprzez transmisje na żywo, spersonalizowane wiadomości oraz bezpośrednie prośby o zdjęcia i filmy wykonane na zamówienie.
Czytaj więcej
W zamian za udostępnianie materiałów OnlyFans pobiera 20 proc. od wszystkich płatności. Zgodnie z ostatnim zgłoszeniem do brytyjskiego rejestru spółek (Companies House), w 2024 roku firma wygenerowała 1,4 mld dolarów przychodu z transakcji o wartości ponad 5 mld dol. i posiadała ponad 377 mln subskrybentów. W tym samym roku na stronie publikowało około 4,6 miliona twórców.
Jak podaje BBC, dynamiczny wzrost wielkości i popularności pod rządami Radvinsky'ego wiązał się też z kontrowersjami. W 2024 roku brytyjskie organy regulacyjne wszczęły dochodzenie w sprawie tego, czy dzieci miały dostęp do treści dla dorosłych. Ofcom ostatecznie umorzył to dochodzenie, ale nałożył na firmę grzywnę w wysokości około 1 miliona funtów za brak rzetelnej odpowiedzi na wezwania do udzielenia informacji o środkach stosowanych w celu weryfikacji wieku użytkowników, którzy teoretycznie muszą mieć ukończone 18 lat.
Zgodnie z informacjami na jego stronie internetowej, Radvinsky ukończył studia ekonomiczne na Northwestern University, a ostatnio mieszkał na Florydzie. Forbes szacuje jego majątek netto na 4,7 mld dolarów. W ubiegłym roku rozważał on sprzedaż OnlyFans.
Oprócz OnlyFans inwestował w firmy technologiczne poprzez zlokalizowaną na Florydzie firmę venture capital, Leo.com. Był również filantropem. Zgodnie z informacjami na jego stronie przekazywał darowizny na rzecz Ukrainy oraz centrum onkologicznego Memorial Sloan Kettering Cancer Center.
Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas