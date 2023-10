Japoński ekspert: Przygotujmy się na rządy AI i przyznanie praw człowieka robotom

To jak marzenie o całkowitej wolności, o świecie, w którym możemy przekształcić swoje życie, wygląd, głos, a nawet sposób bycia, w zależności od naszych uczuć, emocji i potrzeb. Ale to będzie sztuczny świat. Bo będziemy w rzeczywistości siedzieli w swoich pokojach wpatrzeni w ekrany komputerów. I wtedy nie będziemy mieli interakcji z ludźmi. Nie boisz się tego?

To będzie swego rodzaju zamiana ciał. Przeprowadzamy eksperymenty, badając, co zrobić, by operator mógł „zaakceptować” ciało awatara jako własne ciało. Odpowiadając na pytanie – jeśli nam się to uda, to wierzę, że za pośrednictwem awatarów możemy mieć lepsze interakcje z drugim człowiekiem. Ludzie będą ich używać, gdy będą zajęci, chorzy, zmęczeni lub na wakacjach. Będą mogli być w kilku miejscach jednocześnie. Chodzi o to, aby mieć wiele możliwości.

Czym wiec jest dla ciebie robot?

To rodzaj bardzo zaawansowanej technologii, a technologia jest częścią człowieka. To dzięki niej staliśmy się ludźmi. Moja uproszczona definicja człowieka to właśnie „zwierzę przetwarzające technologie”. Mamy inny niż zwierzęta sposób ewolucji – one mają tylko geny, my mamy geny i technologie. Przez rozwijanie technologii możemy poprawić nasze zdolności. Przez technologie możemy też lepiej zrozumieć, kim jesteśmy.

To znaczy?

Ostatnio wielu ludzi korzysta z ChatGPT. Poprzez interakcję z tym dużym modelem językowym możemy doświadczyć pewnego rodzaju świadomości. Nie wiemy oczywiście do końca, czym jest świadomość jako taka, ale dzięki owej interakcji z AI możemy inaczej spojrzeć na ten temat. A to oznacza, że jeśli zbadamy mechanizm ChatGPT, to możliwe, że zrozumiemy ludzką świadomość i samego człowieka. I to samo możemy powiedzieć o humanoidzie. On pozwoli nam inaczej spojrzeć na siebie.