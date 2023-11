Arabska guru AI: Sztuczna inteligencja przyniesie przełomy w wielu dziedzinach

Czy zatem ludzie wciąż mają przewagę nad AI?

Dziś istnieje znaczna dysproporcja między możliwościami ludzi a AI, na korzyść człowieka. Potrafimy komunikować się poprzez emocje, język oraz niewerbalne wskazówki, jak mimika twarzy czy gesty. Obecna komunikacja z maszynami ogranicza się do wprowadzania danych przez pisanie lub specyficzne komendy programistyczne, aby „wyprodukować” pożądany rezultat. Interakcja w czasie rzeczywistym jest nadal poza naszym zasięgiem. Choć ChatGPT może wygenerować przemówienie, brakuje mu zdolności do oferowania wglądów wykraczających poza to, na czym został przeszkolony, lub do prawdziwego odczuwania lub rozumienia ludzkich emocji. AI pozostaje wciąż niedojrzała – niezdolna do replikacji głębi ludzkiego transferu wiedzy lub wytwarzania prawdziwie nowej wiedzy.

A co w takim razie z kontrolą człowieka nad tą technologią?

To kwestia obecna dziś na agendzie każdego kraju. Niezbędne wydaje się opracowanie regulacji do nadzorowania AI. Gdy te zostaną wprowadzone, prawdopodobnie włączone zostaną do korporacyjnych i instytucjonalnych ram. AI, którą rozwijamy i wdrażamy, musi być odpowiedzialna, bezpieczna i budować zaufanie. A tworzenie zaufania opiera się na przejrzystości. Weźmy na przykład samochód: rozumiemy jego możliwości i ograniczenia, takie jak konsekwencje przekroczenia prędkości, jesteśmy szkoleni do jazdy, nim otrzymamy licencję. I to samo dotyczy AI. Jeśli jakaś firm oferuje tę technologię, powinna też dostarczyć „instrukcję obsługi”, która opisuje możliwości AI, sposób tworzenia, ale i ryzyka. Tak buduje się zaufanie – wiesz, co technologia może zrobić, jak jej odpowiedzialnie używać i jakie są jej granice.

Czy AI stanie się autonomiczna, czy ludzie pozostaną integralną częścią systemów AI?