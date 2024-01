Thierry Breton: Sztuczna inteligencja w Europie będzie bezpieczna

Przyjmując proporcjonalne podejście dostosowane do charakteru ryzyka, rozporządzenie określa godne zaufania ramy stosowania sztucznej inteligencji w Europie.

W przypadku zdecydowanej większości aplikacji środki te można podsumować jednym słowem: przejrzystość. Aplikacje stwarzające potencjalne zagrożenie dla naszych praw podstawowych, na przykład w zakresie zatrudnienia lub edukacji, będą musiały uzyskać europejską certyfikację przed wprowadzeniem na rynek. Celem jest zagwarantowanie niezawodności systemu sztucznej inteligencji pod względem bezpieczeństwa, kontroli człowieka i zarządzania danymi. Inne zastosowania, takie jak ocena społeczna, będą po prostu zabronione jako sprzeczne z naszymi wartościami.

Wreszcie, aplikacje służące do rozpoznawania biometrycznego w czasie rzeczywistym zostaną zakazane, z bardzo ograniczonymi wyjątkami, na przykład dotyczącymi zwalczania terroryzmu.

Innowacja i ochrona: właściwa równowaga

Ochrona nie powinna utrudniać innowacji. Innowacje nie powinny też osłabiać ochrony. Równowaga ta leży u podstaw AI Act.

Jeśli chodzi o modele fundacji, regulacja nakłada proste środki przejrzystości na zdecydowaną większość modeli dostępnych lub wprowadzanych do obrotu w UE. Zapewnia bardziej szczegółowe ramy dla wyjątkowo potężnych modeli, oparte na przestrzeganiu kodeksu postępowania. Cel jest jasny: tylko najpotężniejsze modele sztucznej inteligencji o potencjalnym wpływie systemowym na jednolity rynek będą podlegać bardziej szczegółowym regulacjom, współmiernym do ich wpływu i ryzyka, jakie mogą stanowić dla społeczeństwa. Próg dla tych ostatnich jest ustalany w odniesieniu do mocy obliczeniowej wymaganej do ich wytrenowania (w tym przypadku: 1025 operacji), co w praktyce dotyczyłoby obecnie tylko jednego lub dwóch globalnych graczy. Będziemy w stanie stale oceniać i w razie potrzeby modyfikować progi, aby dostosować się do zmian w świecie sztucznej inteligencji.

Niezrównana moc obliczeniowa

Zasady te mają zastosowanie do wszystkich modeli wprowadzanych na rynek europejski, niezależnie od ich pochodzenia geograficznego, ustanawiając równe szanse dla graczy europejskich, brytyjskich, amerykańskich i azjatyckich. Przeprowadzka za granicę nie zwalnia z tych obowiązków, jeśli zamierzasz obsługiwać rynek europejski.