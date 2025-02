Tajwan jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym globalną AI, przede wszystkim ze względu na swoją pozycję lidera w dziedzinie półprzewodników. TSMC jest na czele produkcji wysokowydajnych układów scalonych, które napędzają AI na całym świecie – więc tak, jest to absolutnie kluczowe. Jeśli chodzi o oprogramowanie, Tajwan ma dynamiczny ekosystem badaczy AI i start-upów. Nasza siła w dziedzinie półprzewodników, w połączeniu z naciskiem na otwarte dane i demokrację cyfrową, umożliwia Tajwanowi międzynarodową współpracę zarówno w zakresie sprzętu, jak i ram etycznych dla AI.

Czy istnieje możliwość, że Europa – a zwłaszcza Polska – może zwiększyć współpracę z Tajwanem w zakresie IT i AI?

Tak, bardzo. Widzimy już głębsze partnerstwa między Tajwanem a różnymi państwami członkowskimi UE, w tym Polską, w takich obszarach, jak badania i rozwój półprzewodników, pakowanie i testowanie oraz projektowanie układów scalonych. Rozwijający się sektor technologiczny Polski i skupienie się na zaawansowanej produkcji sprawiają, że jest to dobre miejsce do współpracy. Wiele tajwańskich firm ugruntowało swoją pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej i spodziewamy się dalszych wspólnych inicjatyw – czy to w badaniach nad sztuczną inteligencją, inteligentnej produkcji czy bezpiecznej infrastrukturze danych. Polska siła robocza, talent inżynieryjny i strategiczne położenie w UE uzupełniają wiedzę specjalistyczną Tajwanu, więc istnieje ogromny potencjał korzystnego dla obu stron wzrostu.

Jak niebezpieczna jest chińska technologia? Czy została stworzona do szpiegostwa lub nadzoru?

Ważne jest, aby odróżnić potencjał technologiczny od polityki technologicznej. Narzędzia sztucznej inteligencji, podobnie jak każda potężna technologia, mogą być wykorzystywane w konstruktywnych celach – poprawie opieki zdrowotnej, edukacji lub produkcji. Jednak w ramach modelu zarządzania ChRL te same narzędzia mogą być szeroko stosowane do masowego nadzoru, systemów kredytu społecznego lub zaostrzonej cenzury. Z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa każdy produkt kontrolowany w sposób istotny przez reżimy autorytarne budzi podejrzenia dotyczące szpiegostwa i prywatności. Wymagane środowisko prawne i polityczne oznacza, że firmy technologiczne mogą być zmuszone do udostępniania danych lub przestrzegania dyrektyw państwowych. Dlatego też państwa demokratyczne często traktują rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji opracowane w ChRL ze szczególną ostrożnością, dbając o to, aby przestrzegane były prawa do danych, przejrzystość i rozliczalność.