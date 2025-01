Stanisław Dąbek: Mity i błędne przekonania

MC podkreśla, że od decyzji o uznaniu za DWR przysługuje skarga do sądu administracyjnego, co zapewnia mechanizm kontroli. Nie sposób pominąć, że sądy administracyjne badają głównie formalną poprawność decyzji, a nie jej merytoryczną zawartość. Trudno oczekiwać zatem, by kontrola sądowa miała charakter dogłębnej weryfikacji. Sytuacja ta wydaje się przypominać postępowania dotyczące wniosków o założenie podsłuchów, które sądy w przeważającej większości zatwierdzają (według danych Panoptykon w latach 2011–2020 sądy zaakceptowały około 98–99 proc. takich wniosków!). Powstaje zatem pytanie, czy w tym przypadku rzeczywiście będzie inaczej.

Ograniczony udział w postępowaniu ze strony organizacji społecznych

Wątpliwości budzi też ograniczony udział organizacji społecznych w postępowaniu. Choć ustawodawca dopuszcza przedstawianie opinii przez stowarzyszenia, nie gwarantuje im statusu strony ani możliwości odwołania – wyłączono tu część przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Z kolei stroną postępowania może być jedynie sam dostawca (rozpatrywany pod kątem DWR) lub przedsiębiorca telekomunikacyjny osiągający przychody w wysokości ok. 120 mln zł. Oznacza to, że prawie 40 000 podmiotów – w tym wiele firm, które mogłyby realnie ucierpieć na blokadzie sprzętu lub usług – nie będzie mogło skarżyć takiej decyzji. W publicznych dyskusjach, wskazywano, że przez taki zapis faktyczna kontrola społeczna jest ograniczona do minimum, a konsekwencje finansowe spadną na instytucje, którym nie przysługuje środek odwoławczy. Trudno z tym zarzutem się nie zgodzić.

Zero-jedynkowy charakter wykluczenia i 5G Toolbox

Projektowane przepisy przewidują radykalne wykluczenie dostawcy wysokiego ryzyka bez możliwości narzucenia mu lub podmiotom korzystającym dodatkowych środków nadzoru czy stopniowego eliminowania luk. W niektórych krajach UE można na przykład wprowadzić jedynie ograniczenia w korzystaniu z urządzeń lub usług, zamiast całkowitego zakazu (np. w Finlandii, czy Irlandii).

W przestrzeni publicznej pojawia się też argument, że polska nowelizacja wykracza poza unijny zestaw narzędzi 5G Toolbox, gdyż obejmuje aż 18 sektorów gospodarki, a nie tylko infrastrukturę stricte związaną z sieciami telekomunikacyjnymi piątej generacji. Resort cyfryzacji przyznaje, że przepisy mają objąć „kluczowe sektory” państwa, powołując się na pilną potrzebę zapewnienia kompleksowego bezpieczeństwa i na przykłady z innych krajów – jednocześnie podkreślając, iż Polska jest obecnie jednym z ostatnich państw UE, które nie wdrożyły dotąd tych rozwiązań. Niemniej przecież 5G Toolbox, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy właśnie sieci 5G, a nie wszystkich podmiotów ważnych i kluczowych, objętych NIS2. Analiza podobnych uregulowań w wybranych państwach członkowskich UE, w oparciu o notyfikacje TRIS, wskazuje, że tamtejsze przepisy są nakierowane na bezpieczeństwo sieci 5G. Przykładowo, w Hiszpanii i Belgii wydano akt prawny koncentrujący się na sieciach i usługach 5G, a w Finlandii ograniczono regulacje do kluczowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej.

W NIS2 nie ma przepisów dotyczących dostawców wysokiego ryzyka

Co więcej sama dyrektywa NIS2 nie przewiduje postępowania w sprawie wykluczenia dostawców, odwołując się jedynie do skoordynowanych ocen ryzyka na szczeblu unijnym. Choć kraje członkowskie dysponują swobodą w kształtowaniu regulacji wychodzących poza NIS2, zasada proporcjonalności nakazuje rozważyć, czy nie posunięto się zbyt daleko w odniesieniu do faktycznych potrzeb ochrony infrastruktury krytycznej.

Obciążenia dla przedsiębiorców i brak kompleksowego planu wsparcia

Resort utrzymuje, że obowiązek wymiany sprzętu w ciągu czterech lub siedmiu lat zazwyczaj pokrywa się z naturalnym cyklem życia urządzeń. To oczywiste, że nie da się budować silnej gospodarki bez solidnych fundamentów bezpieczeństwa, a więc pewne ograniczenia są nieuniknione. Nie ma jednak pełnej jasności co do zakresu i źródeł ewentualnego dofinansowania. Zmuszone do wycofania się z używanych rozwiązań podmioty mogą ponieść wysokie koszty – nie tylko zakupu nowego sprzętu, ale też przeszkolenia pracowników czy modyfikacji zawartych umów. Brak jest analiz w tym zakresie w ocenie skutków regulacji i nie można zatem uznać, że nowe przepisy nie spowodują nadmiernego obciążenia. Będzie to możliwe dopiero po dokonaniu właściwej oceny skutków regulacji.