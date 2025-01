Przyjęty przez Japonię modus operandi wykorzystały potem Chiny, które początkowo swój rozwój opierały na zakupach aparatury i know-how. Jednak obecnie Chiny przechodzą z roli kupującego do sprzedającego technologię i aparaturę. I być może w najbliższych latach zaleją świat tanią aparaturą specjalistyczną.

Wnioski dla Polski

W Polsce mamy nieliczne przykłady produkcji i sprzedaży aparatury naukowej na rynki Europy Zachodniej czy świata. Ale są projekty, które mogą to zmienić. Jednym z nich może być komputer kwantowy. W całości zostanie skonstruowany przez polską naukę we współpracy z polskim przemysłem. Oprogramowanie do sterownika komputera powstanie w Polsce. Odpowiada za niego konsorcjum z udziałem Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia i Politechniki Śląskiej oraz firmy Sonovero. Prace nad komputerem są już zaawansowane, prototyp ma być gotowy w bieżącym roku. Dzięki niemu Polska wejdzie do światowej czołówki w zakresie badań nad technologią kwantową.

Komputer kwantowy czy paskalizator są dla polskiej gospodarki ważnymi przedsięwzięciami innowacyjnymi, które są lub będą w ofercie tylko niewielkiej liczby instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz i Polskiej Akademii Nauk czy polskich uczelni.

Stąd bardzo ważne z perspektywy tak zaniedbanej od wielu lat polityki publicznej państwa, jaką jest obszar szkolnictwa wyższego i konieczne wsparcie finansowe, prawne oraz polityczne działających 22 instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, a także 17 instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz uczelni wyższych.