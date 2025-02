Wiceprezes Amazon Web Services: Nie powinniśmy się bać sztucznej inteligencji

Firmy takie jak Booking.com, Lonely Planet czy nasza asystentka zakupowa Rufus bardzo szybko wdrożyły rozwiązania AI, aby dopasować doświadczenie użytkownika do jego preferencji i potrzeb. Dla kogoś zapracowanego, jak ja – pracującej mamy trójki dzieci – oszczędność czasu na znalezieniu tego, co jest mi potrzebne, jest nie do przecenienia. Spodziewam się, że personalizacja będzie zyskiwać na znaczeniu w wielu branżach, nie w perspektywie pięciu–dziesięciu lat, ale już w ciągu najbliższych pięciu lat.

Jak ocenia pani dostępność i możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji przez różne grupy społeczne i biznesowe – czy jest to już proces w pełni demokratyczny, czy nadal istnieją bariery do pokonania?

Dostęp do sztucznej inteligencji można uznać za proces demokratyczny, ale również za obszar wymagający doskonalenia.

Z jednej strony coraz więcej osób i firm pracuje nad zrozumieniem i wykorzystaniem AI. Dla nas w AWS jest to priorytetem – tak jak zdemokratyzowaliśmy dostęp do technologii przez stworzenie modelu chmurowego w 2006, tak teraz demokratyzyjemy dostęp do AI. Oferujemy wiele darmowych kursów online z uczenia maszynowego i AI generatywnej. Również na platformie Coursera, stworzonej przez jednego z członków rady nadzorczej Amazona Andrew Ng.

Wiele osób chce korzystać z możliwości AI bez technicznych szczegółów. A naturalny język przetwarzany przez AI generatywną ma potencjał rewolucjonizować wiele dziedzin. Pracując kiedyś w Korpusie Pokoju w Mali, zetknęłam się z bardzo inteligentnymi ludźmi bez dostępu do komputerów. Mimo to potrafili zachęcić całe wsie do realizacji różnych projektów. Generatywna AI, dzięki możliwości komunikacji za pomocą czatu lub pisania, może uwolnić potencjał takich społeczności, przekładając ich pomysły na działania.