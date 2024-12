Odpowiedzialne innowacje. Jak mądra będzie „smart” wieś?

Zmiany demograficzne to także starzenie się ludności. Coraz więcej Polek i Polaków to osoby starsze, które mają inne potrzeby od osób młodych, np. w zakresie opieki medycznej. Blisko 14 mln Polaków nie ma dostępu do publicznych środków transportu [4], co dodatkowo pogłębia nierównowagę w dostępie do różnych usług między wsiami a miastami. Białe plamy wiążą się także z cyfryzacją. Jedynie 1/3 mieszkańców wsi posiada choćby podstawowe zdolności cyfrowe, a ponad 40% Polek i Polaków na wsi nie ma dostępu do sieci 5G, którą uważa się jako konieczną do sprawnego funkcjonowania inteligentnej infrastruktury [5].

Miejskie trendy zagrożeniem dla wsi

Opisując smart city posługujemy się terminem “utopii” nie bez powodu – jest to optymistyczna idea, która w zderzeniu z rzeczywistością generuje rozmaite efekty, o bardziej złożonych konsekwencjach niż proste marketingowe wizje miasta przyszłości, w których samochody latają między drapaczami chmur, a problemy ludzi rozwiązuje sztuczna inteligencja. Ponieważ idea smart village nie doczekała się jeszcze szerokiego wcielenia, powinniśmy zastanowić się, jakie zagrożenia może wywołać ta koncepcja na wsi, aby świadomie ich uniknąć i zadbać o innowacyjność, nie tylko cyfrową.

Pierwsze ryzyko wynika z użycia określenia „smart”. W języku władz czy organizacji pozarządowych inteligentne wsie oznaczają coś więcej niż tylko wdrożenie cyfrowych innowacji. Jak możemy przeczytać na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, termin ten wskazuje na zmianę paradygmatu w kierunku rewitalizacji obszarów wiejskich poprzez inteligentne wykorzystanie lokalnych zasobów, budowanie potencjału cyfrowego, wspieranie inicjatyw społecznościowych i poprawę jakości życia [6]. Problem w tym, że nie jest to najbardziej powszechne rozumienie rozwiązań „inteligentnych”. Na co dzień rozwiązania smart, to urządzenia codziennego użytku podłączone do internetu, współpracujące ze sobą, często opatrzone inną modną łatką - sztucznej inteligencji. Nie ma w nich mowy o innowacjach społecznych, czy wykorzystywaniu lokalnych zasobów.

O ile więc KSOW podkreśla, że inteligentna wieś nie ma na celu tworzenia sztucznych społeczności w futurystycznych wioskach, o tyle taki właśnie scenariusz należy uznać za najbardziej prawdopodobny. Możemy przypuszczać, że wdrażanie idei „smart” na wsi – podobnie jak w miastach - ograniczy się do innowacji cyfrowych, bez planów szerszego zaangażowania społeczności lokalnych, czy poprawy. Zdaniem naukowców inicjatywy publiczne zbyt często opierają się na naiwnym przekonaniu, że sam rozwój technologiczny przyczyni się do rozwiązania problemów wsi [7]. Byłoby to zresztą zgodne z dominującą w Polsce praktyką, jako że samorządy nie są skore do pełnego angażowania społeczności w zmiany zachodzące w regionie – różnorodne opinie postrzega się raczej jako barierę, niż szansę; co więcej sami Polacy też nie są często zainteresowani angażowaniem się w sprawy publiczne [8].

Czy “inteligentna” wieś ograniczająca się do transformacji cyfrowej jest scenariuszem budzącym zmartwienie? Doświadczenia z wdrażania idei smart village w Europie każą sugerować, że niestety tak. Wieś może być szczególnie podatna na zagrożenia cyfryzacji, ponieważ - jak wspominaliśmy wcześniej - jednym z problemów wsi są niskie kompetencje cyfrowe [9]. Oznacza to większe ryzyko nadużyć, zarówno wśród mieszkańców wsi, jak i urzędników, którzy zdaniem ekspertów także posiadają niedostateczne kompetencje w tym obszarze [10].

Pierwsze kroki inteligentnej wsi

Idea smart village aktualnie wciąż raczkuje, a jej założenia ograniczają się na razie do konkretnych projektów, które jeszcze nie przekładają się na modernizację całych miejscowości czy regionów. Niemniej od kilku lat w Europie funkcjonują pionierskie przedsięwzięcia mające poprawiać jakość życia na wsi w duchu społecznego zaangażowania i cyfryzacji. Szereg polskich inicjatyw smart village zidentyfikowali naukowcy Państwowej Akademii Nauk (PAN), dzieląc je na innowacje infrastrukturalne/technologiczne, społeczne i środowiskowe [111].