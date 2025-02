Kolejne kraje blokują chińską aplikację AI DeepSeek. Kto i dlaczego to robi?

Ostre kroki mogą podjąć Amerykanie, skoro wzięli się za dalece mniej groźny serwis do tworzenia krótkich wideo, TikTok. Podobnie jak w jego przypadku pierwsza oddała salwę marynarka wojenna USA, zakazując używania DeepSeek swoim marynarzom i pracownikom.

Władze centralne zostały też wyprzedzone w działaniach przez władze lokalne. Gubernator Teksasu Greg Abbott zakazał używania DeepSeek, ale też innych chińskich serwisów – RedNote i Lemon8 – na urządzeniach służbowych. Teksas nie pozwoli Chińskiej Partii Komunistycznej na infiltrację krytycznej infrastruktury naszego stanu za pomocą zbierającej dane sztucznej inteligencji i aplikacji mediów społecznościowych – powiedział Abbott.

Amerykańscy senatorzy chcą kar dla DeepSeeka

To jednak dopiero przygrywka. Zgodnie z zaproponowanym przez senatora Josha Hawleya projektem ustawy Amerykanie, którzy mają udziały, udzielają wsparcia finansowego chińskim podmiotom zaangażowanym w rozwój sztucznej inteligencji lub łamią obostrzenia handlowe, będą podlegać grzywnom w wysokości miliona dolarów lub do 20 lat więzienia. Z kolei firmy mogłyby zostać ukarane grzywną w wysokości do 100 milionów dolarów, jeśli zostaną przyłapane na prowadzeniu badań nad sztuczną inteligencją w Państwie Środka lub współpracy z chińskimi firmami w zakresie technologii uczenia maszynowego.

Nie jest jasne, czy kary dotyczyłyby również osób i firm, które jedynie pobierają chińskie narzędzia AI, i jak taki zakaz miano by egzekwować.

Obawa przed Chinami łączy obie amerykańskie partie polityczne. Josh Hawley wraz z senator Elizabeth Warren z Partii Demokratycznej wezwali też w liście do sekretarza handlu Howarda Lutnicka do zaostrzenia kontroli chipów, aby zahamować postępy chińskiej sztucznej inteligencji. Do listu senatorów dotarł dziennik „The Washington Post”.

„Wiele administracji nie zdołało – z powodu interesów korporacyjnych – zaktualizować i egzekwować naszej kontroli eksportu w odpowiednim czasie. Nie możemy pozwolić, aby to trwało” – napisali senatorzy, nazywając DeepSeek „porażką w kontroli eksportu”. Ich zdaniem „lobbing korporacyjny” spowodował luki w kontroli eksportu administracji Joe Bidena, umożliwiając DeepSeek nabycie – a dokładniej sprzedaż przez Nvidię – chipów potrzebnych do szkolenia tego modelu sztucznej inteligencji.