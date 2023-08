Ekspert od starzenia: człowiek może żyć nawet 20 tys. lat

Podczas gdy nowe leki dają pewne efekty, np. rapamycyna wydłuża życie zwierząt aż o 15 procent, to osiągnięcie dzikiej długości życia od 1 tys. do 20 tys. lat wymagałoby komórek, które w praktyce się nie starzeją. Są zdolne do odpowiedniego reagowania i naprawy uszkodzeń DNA.

Zrobiłem kilka obliczeń i odkryłem, że gdybyśmy mogli wyleczyć ludzkie starzenie się, średnia długość ludzkiego życia wynosiłaby ponad tysiąc lat – powiedział „Scientific American”. – Ale maksymalna długość życia, z wyjątkiem wypadków i gwałtownej śmierci, może wynosić nawet 20 tys. lat.

Magalhães przyznaje, że wystarczy przeprojektować naszą biologię, aby wyeliminować raka i uniknąć szkodliwych działań naszego kodu genetycznego. Myśli, że kiedyś tam dotrzemy. Musimy tylko poczekać i zobaczyć, czy ma rację.