Plaga fałszywych książek. Sztuczna inteligencja podszyła się pod znanych pisarzy

Jane Friedman, która jest założycielką wydawnictwa Open Road Integrated Media zajmującego się publikowaniem i reklamą ebooków oraz byłą dyrektor wydawnictwa HarperCollins Publishers Worldwide, powiedziała CNN, że znalazła na Amazonie książki, które miały tytuły podobne do tematów, o których zazwyczaj pisze, ale tekst brzmiał tak, jakby ktoś użył generatywnego modelu sztucznej inteligencji do naśladowania jej stylu. Friedman i inni pisarze alarmują, że dzięki narzędziom sztucznej inteligencji, takim jak ChatGPT, które są w stanie szybko i tanio wyprodukować ogromne ilości przekonującego tekstu, może okazać się, że ich praca stanie się bezwartościowa. Pisarze nie chcą też, aby ich praca była wykorzystywana do szkolenia modeli AI, które mogłyby następnie zostać wykorzystane do ich naśladowania.

- Generatywna sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do zastępowania pisarzy, zabiera ich pracę bez pozwolenia, włącza te prace do struktury modeli AI, a następnie oferuje te modele opinii publicznej, innym firmom, w celu zastąpienia pisarzy - wyjaśnia Mary Rasenberger, dyrektor generalny Authors Guild, organizacji non-profit zajmującej się wspieraniem autorów.

W zeszłym miesiącu amerykańscy prawodawcy spotkali się z członkami branż kreatywnych, w tym z Authors Guild, aby omówić implikacje sztucznej inteligencji. Podczas przesłuchania przed podkomisją Senatu Rasenberger wezwała do stworzenia przepisów chroniących pisarzy przed sztuczną inteligencją, w tym zasad, które wymagałyby od firm zajmujących się sztuczną inteligencją przejrzystości w zakresie szkolenia swoich modeli. Ponad 10 000 autorów — w tym James Patterson, Roxane Gay i Margaret Atwood — również podpisało list otwarty wzywający liderów branży sztucznej inteligencji, takich jak Microsoft i twórca ChatGPT OpenAI, do uzyskania zgody autorów na wykorzystywanie ich pracy do trenowania modeli sztucznej inteligencji oraz do wynagradzania ich sprawiedliwie, kiedy to robią.

Sztuczna inteligencja podrabia książki

Amazon usunął fałszywe książki sprzedawane pod nazwiskiem Friedmana i powiedział, że jego zasady zabraniają takiej działalności – sprzedawania podróbek. Fałszywe książki z nazwiskiem Friedmana zostały również dodane do jej profilu na literackim portalu społecznościowym Goodreads. Usunięto je dopiero po nagłośnieniu sprawy w mediach.