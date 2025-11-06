Czy można jeszcze ufać własnym oczom? Eksperci mówią, jak rozpoznać wideo stworzone przez AI

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są kluczowe cechy, które pomagają rozpoznać wideo stworzone przez AI?

Jakie wyzwania stoją przed ekspertami w wykrywaniu filmów generowanych przez sztuczną inteligencję w przyszłości?

Dlaczego kontekst i źródło materiału stają się coraz ważniejsze w ocenie autentyczności wideo?

Specjaliści zwrócili uwagę m.in. na słabą jakość obrazu, która bywa wskazówką świadczącą o tym, że film mógł zostać wygenerowany przez AI.

Jak rozpoznać wideo stworzone przez AI? Warto zwrócić uwagę na trzy cechy

Hany Farid, profesor informatyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, pionier w dziedzinie informatyki śledczej i założyciel firmy GetReal Security, zajmującej się wykrywaniem deepfake’ów, wyjaśnił w rozmowie z BBC, jak rozpoznać wideo stworzone przez AI. Radził zwrócić uwagę na trzy cechy filmu: długość, rozdzielczość i jakość.

Bardzo charakterystyczna jest pierwsza z nich, a więc długość. – W większości filmy AI są bardzo krótkie, nawet krótsze niż typowe filmy, które widzimy na TikToku czy Instagramie, które trwają około 30–60 sekund. Zdecydowana większość filmów, o których weryfikację jestem proszony, ma sześć, osiem lub dziesięć sekund – podkreślił Farid.

Filmy sztucznej inteligencji są krótkie, ponieważ ich tworzenie jest drogie. W związku z tym większość narzędzi do ich generowania ogranicza się do krótkich klipów. Ponadto wraz z długością filmu wzrasta prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez AI.