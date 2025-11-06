Reklama
Czy można jeszcze ufać własnym oczom? Eksperci mówią, jak rozpoznać wideo stworzone przez AI

Sztuczna inteligencja tworzy coraz bardziej realistyczne filmy. Chociaż ich rozpoznanie staje się coraz trudniejsze, to cały czas jest możliwe. Porady ekspertów w tym zakresie przedstawił niedawno serwis BBC.

Publikacja: 06.11.2025 16:12

Eksperci radzą, jak rozpoznać wideo stworzone przez AI / zdjęcie ilustracyjne

Eksperci radzą, jak rozpoznać wideo stworzone przez AI / zdjęcie ilustracyjne

Foto: Kiattisak / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są kluczowe cechy, które pomagają rozpoznać wideo stworzone przez AI?
  • Jakie wyzwania stoją przed ekspertami w wykrywaniu filmów generowanych przez sztuczną inteligencję w przyszłości?
  • Dlaczego kontekst i źródło materiału stają się coraz ważniejsze w ocenie autentyczności wideo?

Specjaliści zwrócili uwagę m.in. na słabą jakość obrazu, która bywa wskazówką świadczącą o tym, że film mógł zostać wygenerowany przez AI.

Jak rozpoznać wideo stworzone przez AI? Warto zwrócić uwagę na trzy cechy

Hany Farid, profesor informatyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, pionier w dziedzinie informatyki śledczej i założyciel firmy GetReal Security, zajmującej się wykrywaniem deepfake’ów, wyjaśnił w rozmowie z BBC, jak rozpoznać wideo stworzone przez AI. Radził zwrócić uwagę na trzy cechy filmu: długość, rozdzielczość i jakość.

Bardzo charakterystyczna jest pierwsza z nich, a więc długość. – W większości filmy AI są bardzo krótkie, nawet krótsze niż typowe filmy, które widzimy na TikToku czy Instagramie, które trwają około 30–60 sekund. Zdecydowana większość filmów, o których weryfikację jestem proszony, ma sześć, osiem lub dziesięć sekund – podkreślił Farid.

Filmy sztucznej inteligencji są krótkie, ponieważ ich tworzenie jest drogie. W związku z tym większość narzędzi do ich generowania ogranicza się do krótkich klipów. Ponadto wraz z długością filmu wzrasta prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez AI.

Czytaj więcej

Jensen Huang ostrzegł, że Chiny mogą pokonać USA w rozwoju sztucznej inteligencji dzięki niższym kos
Globalne Interesy
Szef Nvidii ostrzega: Chiny mogą wygrać wyścig o sztuczną inteligencję

Dwa pozostałe czynniki istotne przy rozpoznawaniu filmów tworzonych przez sztuczną inteligencję, czyli rozdzielczość i jakość, chociaż się od siebie różnią, są ze sobą powiązane. Rozdzielczość odnosi się do liczby lub rozmiaru pikseli w obrazie. Tymczasem z jakością związana jest kompresja polegająca na zmniejszaniu rozmiaru pliku wideo poprzez usuwanie szczegółów, często pozostawiająca blokowe wzory i rozmyte krawędzie.

– Jeśli próbuję oszukać ludzi, co robię? Generuję moje fałszywe wideo, a następnie zmniejszam rozdzielczość, żeby nadal można było je zobaczyć, ale bez możliwości dostrzeżenia wszystkich drobnych szczegółów. A potem dodaję kompresję, która dodatkowo maskuje wszelkie możliwe artefakty – tłumaczy Farid.

Należy jednak pamiętać, że nie zawsze zła jakość obrazu jest równoznaczna z faktem stworzenia go przez AI.

Specjaliści ostrzegają: Filmy tworzone przez AI będzie coraz trudniej rozpoznać

Eksperci cytowani przez BBC ostrzegają jednak, że wizualne wskazówki, które obecnie pozwalają rozpoznać filmy AI, mogą już wkrótce zniknąć. 

– Spodziewam się, że te wizualne wskazówki znikną z nagrań wideo w ciągu dwóch lat, przynajmniej te oczywiste, ponieważ praktycznie wyparowały już ze zdjęć generowanych przez AI. Po prostu nie możesz ufać swoim oczom – przyznał Matthew Stamm, profesor i kierownik Laboratorium Bezpieczeństwa Multimediów i Informacji na Uniwersytecie Drexel w USA.

Czytaj więcej

W kosmosie powstaną centra danych sztucznej inteligencji? / zdjęcie ilustracyjne
IT
Koniec z centrami danych na Ziemi? Google chce umieścić AI w kosmosie

Bardziej zaawansowanymi technikami od wspomnianych wyżej wizualnych wskazówek dysponują specjaliści zawodowo zajmujący się weryfikacją treści. Firmy technologiczne pracują również nad nowymi standardami weryfikacji informacji cyfrowych.

Jak rozpoznać wideo stworzone przez AI? Warto zwrócić uwagę na kontekst

Propozycję innego sposobu pozwalającego rozpoznać wideo stworzone przez AI przedstawił w rozmowie z BBC Mike Caulfield, ekspert ds. kompetencji cyfrowych. Radzi on zacząć inaczej myśleć o tym, co widzi się w internecie. Jego zdaniem, należy porzucić przekonanie, że filmy lub obrazy mają jakiekolwiek znaczenie poza kontekstem.

– W dłuższej perspektywie materiały wideo staną się w pewnym sensie podobne do tekstu, przy czym kluczowe znaczenie będzie miało pochodzenie (źródło), a nie jego cechy zewnętrzne. Powinniśmy się na to przygotować – powiedział Caulfield.

Tym samym obecnie warto zwracać uwagę przede wszystkim na to, skąd pochodzi dany materiał i kto go opublikował. Istotne jest również to, jaki jest kontekst tego materiału oraz czy został on zweryfikowany przez wiarygodne źródło.

Źródło: rp.pl

Film Sztuczna Inteligencja BBC

