Zielone światło dla dostaw dronami. To nowa era w e-handlu i ochronie zdrowia

Na początek drony będą wykonywać inspekcje z powietrza, fotografowanie, ale i w ramach usług komercyjnych dostarczać towary. Federalna Administracja Lotnicza (FAA), amerykański regulator rynku lotniczego poinformował, że UPS Flight Forward (UPSFF) należąca do United Parcel Service Inc. oraz uAvionix Corp. otrzymały pozwolenie na obsługę zautomatyzowanych lotów na dłuższych dystansach. 24 sierpnia taką zgodę, jako pierwsze otrzymały Phoenix Air Unmanned LLC. Na liście oczekujących jest Zipline International Inc.

Poza zasięgiem wzroku

UPSFF w swoim Centrum Operacji Zdalnych będzie korzystać z oprogramowania Matternet Mission Control. Za operacje każdych trzech dronów będzie odpowiedzialna jedna osoba. „Dane zebrane w wyniku tych operacji będą podstawą bieżących działań FAA w zakresie polityki i stanowienia przepisów” – podał regulator w komunikacie prasowym.

FAA jest teraz w trakcie opracowywania zestawu podstawowych zasad funkcjonowania tej części rynku. Stworzone zostaną regulacje określające, w jaki sposób drony będą mogły bez ryzyka spowodowania kolizji pojawiać się tam, gdzie operowały dotychczas tylko helikoptery, wiatrakowce i nisko latające samoloty. Do czasu wydania tych zezwoleń FAA wymagała obecności obserwatorów na ziemi, którzy byli odpowiedzialni za to, że drony nie wejdą w drogę innym użytkownikom przestrzeni powietrznej. Takie loty w USA nazywane są „poza zasięgiem wzroku” lub BVLOS.

Producenci dronów zachwyceni

Dzięki zezwoleniu FAA firmy są upoważnione do samodzielnego prowadzenia działalności lotów swoich dronów, co doprowadzi do ogólnego wzrostu liczby operacji przy użyciu dronów z certyfikatem amerykańskiego regulatora. Dla Matternetu, który jest firmą zajmującą się dostarczaniem zaawansowanych dronów, to ogromny skok w przyszłość. — Jesteśmy zachwyceni decyzją FAA i wiemy, że odegra ważną rolę znaczącą rolę w rozwoju rynku usług dostaw dronami na całym świecie, dając możliwość stworzenia oferty na wielką skalę. Dostawy dronami staną się wkrótce powszechne i będą częścią codziennego życia — zareagował na decyzję regulatora Andreas Raptopoulos, założyciel i dyrektor generalny Matternet. Matternet, twórca wiodącego na świecie systemu dostaw miejskich dronami, ogłosił dzisiaj, że jego partner, UPS Flight Forward będzie latał dronem Matternet M2 bez konieczności monitorowania przestrzeni powietrznej przez drogich obserwatorów naziemnych. UPSFF ze swojej strony zainstaluje naziemny radar skanujący niebo. Radar ten ma wykrywać potencjalne konflikty w ruchu powietrznym i ostrzegać jego użytkowników.