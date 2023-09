Nieśmiertelność to mrzonka? Naukowcy: powinniśmy żyć dwa razy... krócej

Doktor Peter Hoffman twierdzi, że ten ruch termiczny zapewnia źródło energii, którą maszyny molekularne mogą wykorzystać do swojej pracy, ale jest również odpowiedzialny za zrywanie wiązań między cząsteczkami. Innymi słowy, po prostu żyjąc, doświadczamy stopniowego zużycia.

Czytaj więcej Technologie Naukowcy odkryli prawdziwą przyczynę starzenia. To nie „kumulacja uszkodzeń" Naukowcy z Uniwersytetu w Newcastle twierdzą, że odkryli przyczynę starzenia się. Obalają przy tym 50-letnią, powszechnie uznaną teorię. Może to doprowadzić do opracowania terapii, które opóźniałyby lub odwróciły skutki starzenia się organizmów.

Doktor Leonard Hayflick, były profesor anatomii i mikrobiologii, należy do czołowych ekspertów w dziedzinie starzenia się. Opracował tzw. Limit Hayflicka – czyli liczbę replikacji ludzkich komórek DNA, zanim się zestarzeją lub przestaną się replikować. Hayflick także popiera wyjaśnienie starzenia się wynikające ze zużycia. „Wszystko we wszechświecie starzeje się z tego samego powodu” – mówi Hayflick. Według naukowca druga zasada termodynamiki jest prawdopodobną przyczyną starzenia się, ponieważ jest uniwersalna i dotyczy zarówno obiektów ożywionych, jak i nieożywionych.

Czy człowiek musi umrzeć?

Entropia to stan przejścia rzeczy ze stanu bardziej uporządkowanego do stanu mniej uporządkowanego. Druga zasada termodynamiki, prawo entropii, stwierdza, że „jeśli proces fizyczny jest nieodwracalny, entropia układu i środowiska musi wzrosnąć; entropia końcowa musi być większa niż ta początkowa”. Entropia wzrasta wśród miliardów różnych procesów molekularnych w naszych złożonych układach cielesnych. Im dłużej żyjemy, tym większej entropii doświadczamy, a każda nowa okazja do entropii może z kolei stworzyć mnóstwo nowych procesów entropicznych. To zw. efekt śnieżnej kuli.

Część uszkodzeń zachodzących w naszych ciałach można odwrócić, ale w przypadku około 37 bln różnych komórek 200 różnych typów, które oddziałują na siebie nawzajem, mamy do czynienia z efektami kaskadowymi. Systemy naprawcze ludzkiego organizmu po prostu nie są w stanie nadążyć, wyłapując i cofając najmniejsze uszkodzenia molekularne. Ludzkie ciało to hierarchiczna sieć powiązanych ze sobą systemów, w których wszystko współdziała ze wszystkim w bardzo skomplikowany sposób. Jeśli DNA jest nieco uszkodzone, wpływa to na mechanizmy naprawcze, które mogą działać nieco wolniej. Teoretycznie można by wszystko naprawić, ale w praktyce jest to po prostu niemożliwe ze względu na złożoność systemu.