Izraelski twórca Pegasusa przegrywa głośny proces. Musi zapłacić krocie

Kalifornijski sąd uznał, że NSO Group musi zapłacić odszkodowanie za włamanie się do urządzeń około 1,4 tys. użytkowników komunikatora WhatsApp, należącego do firmy Meta Marka Zuckerberga. Za to musi zapłacić ponad 167 mln dol. kary oraz 444,7 tys. dol. odszkodowania wyrównawczego firmie Meta. Decyzja zapadła po sześcioletniej batalii prawnej między NSO, a Metą. Grupa NSO może się odwołać od decyzji sądu.

Za co sąd ukarał twórcę Pegasusa?

W maju 2019 r. inżynierowie koncernu Meta wykryli i powstrzymali próbę użycia przez NSO swojego oprogramowania szpiegującego Pegasus do ataku na ponad tysiąc użytkowników komunikatora WhatsApp, w tym aktywistów praw człowieka, dziennikarzy i dyplomatów.

W tym czasie Meta współpracowała z Citizen Lab, które wykrywało i nagłaśniało przypadki użycia Pegasusa także wobec polskich polityków. Chodziło o dalsze zbadanie sprawy i ostrzeżenie osób, które, ich zdaniem, zostały zaatakowane. Ostatecznie Meta pozwała NSO Group w październiku 2019 r.

Proces wspierało wiele innych firm technologicznych, a także organizacji pozarządowych oraz obrońców praw człowieka i praw cyfrowych. W grudniu 2020 r. grupa organizacji pozarządowych, w tym Access Now, Amnesty International, Internet Freedom Foundation, Paradigm Initiative, Privacy International i Reporters Without Borders, złożyła pismo do sądu, w którym przedstawiono historie ofiar NSO.