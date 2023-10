Opracowany przez badaczy system podczas testów zrobił imponujące wrażenie – użytkownik napisał jedynie, by algorytmy wymyśliły robota, który może poruszać się po płaskiej powierzchni. „Chociaż wyewoluowanie pierwszego chodzącego gatunku zajęło naturze miliardy lat, nowy algorytm skompresował ewolucję do 26 sekund, projektując chodzącego robota” – podał Northwestern University.

Reklama

Reklama

Wrażenie zrobił nie tylko czas, ale i całkowicie nowatorska konstrukcja, która nie naśladuje dotychczasowych dzieł człowieka. Badacze wskazują, iż bot projektując „omijał korki powstałe na skutek ewolucji”. – Nie wzorował się na innych projektach opracowanych przez ludzi, nie szukał odpowiedników w przyrodzie, wygenerował robota, który nie przypomina jakiegokolwiek zwierzęcia – mówi Sam Kriegman z Northwestern.

Czytaj więcej Technologie Te roboty są jak ludzie i będą pracować. Powstaje pierwsza fabryka humanoidów Inwestycja Agility Robotics może całkowicie odmienić naszą rzeczywistość – amerykańska firma ma bowiem plan, by uruchomić masową produkcję humanoidów. Chce zalać rynek zbliżonymi do wyglądu człowieka inteligentnymi robotami.

Kriegman ów proces nazwał „natychmiastową ewolucją”. AI zaczęła od bloku wielkości kostki mydła. Przy kolejnych iteracjach identyfikowała wady i poprawiała projekt. Naukowcy wydrukowali robota w drukarce 3D i faktycznie działał – skakał do przodu z prędkością połowy swej długości na sekundę. Na uwagę zasługuje też fakt, iż nowy system AI może być obsługiwany z laptopa, a to kontrast w stosunku do innych systemów, które wymagają superkomputerów i dużych zbiorów danych.