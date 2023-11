Naukowcy odkryli zaskakujący skutek uboczny. Lek na cukrzycę przedłuża życie

Badania na robakach Caenorhabditis elegans wykazały, że doustny lek przeciwcukrzycowy - metformina stymuluje produkcję tłuszczów zwanych lipidami eterowymi, co sprzyja długowieczności komórek.

Badania prowadzone przez naukowców ze szpitala Massachusetts General Hospital, pokazują, że metformina wydłuża życie nicienia C. elegans – robaka o metabolizmie podobnym do ludzkiego, często stosowanego jako zwierzęcy model do badania ludzkich chorób. Nicień ma ponad 80 proc. białek wspólnych z ludźmi.

Spowolnienie starzenia u robaków

Zespół z Massachusetts General Hospital w Bostonie, największego szpitala uniwersyteckiego Harvard Medical School postanowił zidentyfikować geny umożliwiające przedłużenie życia w reakcji na działanie metforminy oraz innego biguanidu (grupa leków, stosowanych w leczeniu cukrzycy typu 2 i malarii) - fenforminy, naukowcy wyciszali poszczególne geny nicienia Caenorhabditis elegans i badali, co dzieje się ze zmienionymi robakami po ekspozycji na oba biguanidy.

Jak się okazało, metformina sprzyja długowieczności, ponieważ pobudza wytwarzanie w organizmie cząsteczek zwanych lipidami eterowymi, głównego składnika strukturalnego błon komórkowych. Lipidy eterowe (eterolipidy) mają właściwości immunostymulujące i antynowotworowe. Należą do nich na przykład występujące w tłuszczu mlecznym alkilodiacyloglicerole, alkiloacyloglicerofosolipidy czy kwas 13-metylotetradekaenowy. Wyniki badań sugerują, że zwiększenie produkcji lipidów eterowych u ludzi mogłoby wspierać zdrowe starzenie się i zmniejszać wpływ chorób związanych ze starzeniem.