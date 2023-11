Wielkie sterowce wracają na niebo. To może zmienić lotnictwo

Śnieżnobiałe cygaro o długości ponad 120 metrów, czyli dłuższe niż trzy boeingi 737, ma w przyszłości przewozić ludzi i tony ładunku na tysiące kilometrów. – To było dziesięć lat krwi, potu i łez – mówił dyrektor generalny LTA Research Alan Weston w wywiadzie dla TechCrunch w przeddzień odsłonięcia olbrzyma w ubiegłym tygodniu. – Teraz musimy pokazać, że może on niezawodnie latać. I zamierzamy to zrobić – dodał Weston, który wcześniej był jednym z dyrektorów w NASA.

Testy giganta

Na początku września Federalna Agencja Lotnicza (FAA) wydała specjalny certyfikat zdatności do lotu dla Pathfindera 1, zezwalający na loty testowe w okolicach bazy Moffett Field, gdzie w hangarze zbudowano sterowiec, i pobliskiego lotniska Palo Alto oraz nad południową częścią zatoki San Francisco.

Sterowiec wytoczono z wielkiego hangaru NASA pamiętającego II wojnę światową i rozpoczęto serię testów w locie, które mają potrwać nawet rok. Testy te początkowo odbędą się zaledwie metr nad ziemią, a sterowiec będzie przywiązany do ruchomego masztu. Następnie odbędzie się seria lotów nad zatoką na wysokości do 500 metrów.

To największy obiekt, jaki wzbił się w przestworza od czasu gigantycznego sterowca Hindenburg, który w 1937 roku uległ głośnej katastrofie, gdy zapalił się wypełniający go wodór. Pathfinder 1 został w większości zbudowany od podstaw przy użyciu nowych materiałów i technologii. Najważniejsze, że wykorzystuje hel zamiast łatwopalnego wodoru jako gaz nośny, utrzymywany w 13 komorach monitorowanych przez czujniki lidarowe. Sztywna rama składająca się z 10 tys. rur wzmocnionych włóknem węglowym i 3 tys. super wytrzymałych tytanowych piast tworzy ochronny szkielet wokół ogniw gazowych, otoczony lekkim i odpornym na warunki atmosferyczne syntetycznym materiałem Tedlar. Z kolei 12 silników elektrycznych zasilanych generatorami diesla i akumulatorami umożliwia pionowy start i lądowanie. Mogą one rozpędzić Pathfindera 1 do prędkości blisko 120 km na godzinę.