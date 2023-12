Stany Zjednoczone tworzą armadę bojowych dronów. Mają być nie do odparcia

Dziś to Chiny dysponują przewagą w zakresie możliwości szybkiego zapełnienia przestrzeni powietrznej dronami. Bo nie chodzi wcale tylko o takie stricte militarne, ale również te produkowane na rynek konsumencki, które mogą działać w misjach wojskowych. Światowym potentatem w branży jest DJI. Firma z siedzibą w Shenzhen – dzięki swoim niedrogim bezzałogowcom – ma ok. 70 proc. udziału w rynku. Gregory C. Allen, były dyrektor ds. strategii we Wspólnym Centrum Sztucznej Inteligencji Departamentu Obrony, uważa, że to niebezpieczne, bo wojna w Ukrainie pokazała, że przydatne jest posiadanie dużej liczby tanich, często jednorazowych dronów. Tymczasem armia USA dotychczas inwestowała głównie w pojedyncze, zaawansowane systemy, jak choćby wart 220 mln dol. Global Hawk – projekt najwyższej klasy dronów.