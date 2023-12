Na Ukrainę przybyły miniaturowe drony. Rosja ma duży problem

Dron został również zaprojektowany do działania w środowiskach o dużym natężeniu walk i odcięcia od GPS. Użytkownicy Black Horneta twierdzą, że dron może bezgłośnie dotrzeć na odległość 10 m od wrogich żołnierzy, ukryć się za budynkiem czy wśród drzew – jak ptak. Dzięki temu żołnierze wysyłający drona zyskują możliwość szybkiej reakcji i będą bezpieczniejsi na polu walki. Urządzenie pozwoli na zlikwidowanie tzw. martwej strefy, gdzie może dojść do zasadzki i niespodziewanego ataku czy strzału wrogiego snajpera. – To początek ery, w której każdy oddział będzie mógł dojrzeć to, co teraz jest poza zasięgiem jego wzroku – mówi dla military.com Nathan Heslink, zajmujący się programem zakupu specjalistycznego wyposażenia dla żołnierzy US Army.

„Kieszonkowy” dron wraz z ładowarką i kontrolerem znajduje się w łatwej do przenoszenia obudowie, która z łatwością mieści się również w standardowej torbie wojskowej. Dronem można nie tylko sterować jedną ręką, ale jego autonomiczne funkcje nawigacji pozwalają mu reagować na zmieniające się otoczenie, a nawet wracać do stacji dokującej przy minimalnym nadzorze.

Tani zwiadowca

Black Hornet skonstruowała norweska firma Prox Dynamics, ale obecnie sprzedaje go spółka FLIR Systems, która ją przejęła trzy lata temu. Obsługa urządzenia jest prosta i nie wymaga skomplikowanych treningów czy specjalnych umiejętności. Podstawowe szkolenie operatora zestawu trwa zaledwie dwa dni.

Black Hornet ma wiele zaawansowanych funkcji i w porównaniu z dronami wykonanymi z gotowych komponentów nie jest tani. Jednakże nie jest on prostą konstrukcją jednorazowego użytku wyposażoną w ładunek, który eksploduje przy uderzeniu, ale ma być dyskretny i chronić żołnierzy przed nieprzyjemnymi niespodziankami, np. zasadzkami. W założeniu może go posiadać każdy żołnierz, co dałoby mu osobistego zwiadowcę.