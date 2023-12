Skandal w drogeriach. AI wskazywała kobiety i czarnoskórych jako złodziei

Lee Luda, to popularny południowokoreański chatbot sterowany przez sztuczną inteligencję. Miał on wcielać się w 20-letnią studentkę z Seulu. Zadziwiał on internautów głębią i naturalnością swoich odpowiedzi. Aż pojawiły się skargi na to, że propaguje on „mowę nienawiści” przeciwko społeczności LGBT.