Sztuczna inteligencja tworzy przełomowe materiały. Skokowe przyspieszenie odkryć

W badaniach wykorzystano nowy rodzaj AI stworzonej przez Microsoft, przeszkolonej na danych molekularnych. Po tym, jak AI zawęziła listę do 18 kandydatów, eksperci ds. baterii z PNNL przyjrzeli się im i wybrali ostateczną substancję do pracy w laboratorium. Karl Mueller z PNNL powiedział, że spostrzeżenia dotyczące sztucznej inteligencji od Microsoftu wskazały im „potencjalnie owocne terytorium o wiele szybciej” niż w normalnych warunkach pracy.

AI wchodzi do laboratoriów

To niejedyny przykład wykorzystania AI do wykrywania lub opracowywania nowych materiałów. Google wykorzystało sztuczną inteligencję do opracowywania materiałów do produkcji m.in. wydajniejszych baterii, paneli słonecznych czy ulepszonych chipów komputerowych. I znów AI zrobiła to w sposób nieosiągalny dla całych zespołów badaczy i konstruktorów.

AI zdołała samodzielnie opracować struktury ponad 2 milionów nowych materiałów. Co więcej, algorytmy wspierane przez robotyczne ramię same potrafią przygotować odpowiedni nowatorski produkt. Za tym niezwykłym osiągnięciem stoi Google DeepMind.

Magazyn „Nature” podaje, że potencjalne zastosowania tych badań posłużą choćby do produkcji wydajniejszych baterii, innowacyjnych paneli słonecznych oraz ulepszonych chipów komputerowych. Do szkolenia AI posłużyła bogata w dane o materiałach baza Materials Project, należąca do Berkeley Lab. Efekty przerosły oczekiwania. AI od Google DeepMind w krótkim czasie po szkoleniu była bowiem w stanie zasilić tę specjalistyczną bazę aż 400 tys. własnych, unikalnych kompozycji (projekt o nazwie GNOME).

Wszystkie eksperymenty wykazały, że materiały odkryte przez AI faktycznie można zrealizować w laboratoriach, a ich konstruowaniem też może się zająć sztuczna inteligencja. Co ważne, w tempie znacznie krótszym, niż robią to ludzie. Udowodnił to już robot A-Lab sterowany przez AI – w zaledwie 17 dni wyprodukował aż 41 nowych związków. Zespół naukowców potrzebowałby miesięcy na opracowanie tylko jednego takiego nowego materiału.