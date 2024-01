Spółka Bosch Security wdraża pionierski system wykrywania broni na szkolnych kampusach. Technologia ta oparta jest na systemie analizy AI transmisji audio-wideo. Obraz i dźwięk ze szkół jest w czasie rzeczywistym analizowany pod kątem potencjalnych zagrożeń. Automatycznie namierzane są więc osoby wymachujące bronią, czy identyfikowany jest odgłos strzału. Taki nadzór AI pozwala szybko reagować ochronie na zagrożenia, by unikać masowych strzelanin. Ale można go również zintegrować z systemem automatycznego zamykania drzwi w salach, inteligentnymi protokołami ewakuacji oraz komunikatami o nadchodzącym niebezpieczeństwie.

Projekt GDS (Gun Detection System) został już doceniony – na zakończonych właśnie targach elektroniki CES 2024 firma Bosch otrzymała za niego nagrodę w kategorii Best of Innovation – AI. Ale Bosch nie jest jedyną firmą, która rozwija taką technologię. Podobne innowacyjne narzędzie AI do monitorowania obrazu ze szkolnych kamer wprowadza na rynek np. Omnilert. Jak zauważa Johns Hopkins Center for Safe and Healthy Schools, amerykańskie szkoły na poprawę bezpieczeństwa mają łączny budżet ok. 200 mld dol.