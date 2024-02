Powstaną ogniwa paliwowe, które mogą działać wiecznie. Niezwykłe źródło energii

Zespół naukowców z Northwestern University opracował nowe ogniwo paliwowe, które pozyskuje energię z drobnoustrojów żyjących w ziemi. Bateria, wielkości mniej więcej standardowej książki w miękkiej oprawie, zasilana całkowicie z gleby, mogłaby zasilać np. podziemne czujniki stosowane w rolnictwie precyzyjnym i zielonej infrastrukturze.

Nowa technologia może potencjalnie zapewnić zrównoważoną, odnawialną alternatywę dla baterii, które zawierają toksyczne, łatwopalne chemikalia przedostające się do ziemi. Na dodatek ich produkcja mocno zależy od międzynarodowych łańcuchów dostaw, a także przyczynia się do stale rosnącego problemu odpadów elektronicznych – pisze scitechdialy.

Energia prosto z gleby

Aby przetestować nowe ogniwo paliwowe, naukowcy wykorzystali je do zasilania czujników mierzących wilgotność gleby i wykrywających dotyk, co może być przydatne do śledzenia przechodzących zwierząt. Aby umożliwić komunikację bezprzewodową, badacze wyposażyli czujnik gruntowy w małą antenę, która przesyła dane do najbliższej stacji bazowej poprzez odbicie istniejących sygnałów o częstotliwości radiowej. Ogniwo paliwowe nie tylko działało zarówno w mokrych, jak i suchych warunkach, ale jego moc przewyższała podobne technologie o 120 proc. Nie da się nimi zasilać całych miast, ale będą idealne dla mniejszych urządzeń.

Autorzy badania udostępnili publicznie wszystkie projekty, samouczki i narzędzia symulacyjne, aby inni mogli korzystać z wyników badań i opierać się na nich.