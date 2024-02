Schwytany agent może „sypać". Dlatego Chiny skorzystają ze szpiegów-robotów

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza ogłosiła plan opracowania do 2035 r. robotycznych agentów specjalnych wykorzystujących sztuczną inteligencję. Jak informuje "dziennik South China Morning Post", takie maszyny zastąpiłyby ludzkich agentów w niebezpiecznych misjach, zwłaszcza zagranicznych. Użycie maszyn ograniczyłoby również ryzyko dla planistów wojskowych w przypadku, przechwycenia "agentów" przez wroga. Mogłyby wtedy zostać po prostu zdalnie zniszczone, a tymczasem zaś ludzie mogliby zostać złamani w trakcie przesłuchania i udzielić informacji.

Lata, nurkuje, zabija

Nowy dron, pomyślany jako mogący zmieniający postać bezzałogowy statek powietrzny, powinien móc latać na duże odległości, nurkować głęboko pod wodą i pozostawać w ukryciu przez dłuższy czas. Po otrzymaniu rozkazu może szybko wynurzyć się z wody, ruszyć w stronę celu i zadać śmiertelny cios, zanim ponownie zniknie pod wodą.

Ogłoszenie dotyczące robota do operacji specjalnych nadeszło z jednostki 78092 PLA, która niedawno opublikowała szczegóły hipotetycznego planu operacji specjalnych za granicą w czasopiśmie "Fire Control & Command Control". Według tego scenariusza w 2035 roku dochodzi do niewielkiego konfliktu pomiędzy Chinami a jednym z sąsiadujących z nimi krajów. Strony zgadzają się używać wyłącznie broni konwencjonalnej , takiej jak małe łodzie, drony i działa przeciwlotnicze, aby utrzymać straty na niskim poziomie i zapobiec eskalacji. Scenariusz nie podaje nazwy drugiego państwa, lecz nawiązuje do rzeki płynącej wzdłuż granicy obu narodów. Rzeka ma maksymalną głębokość 40 metrów. Chiny dzielą z krajami sąsiadującymi wiele rzek, które mogłyby spełnić te kryteria, np. rzeka Yarlung Tsangpo/Brahmaputra, która jest rozległa i głęboka i biegnie z Tybetu do Indii.