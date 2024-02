Jak oszukać starość? Szwedzi są bliscy rozgryzienia tajemnicy długości życia

Zespół naukowców ze Szwecji zbadał krew, a konkretnie biomarkery we krwi 44 000 osób w wieku powyżej 64 lat, w tym około 1200 osób w wieku co najmniej 100 lat. W ramach badania, którego wyniki opublikowano w GeroScience, zbadano największy jak dotąd zbiór danych, który nadaje się do porównania osób żyjących 100 lat z ich rówieśnikami, którzy żyli znacznie krócej. Naukowcy uważają, że odkryli biologiczne przyczyny.

Jak dożyć 100 lat

„Różnice w wartościach biomarkerów między stulatkami i niestulatkami na ponad dziesięć lat przed śmiercią sugerują, że genetyczne i/lub potencjalnie modyfikowalne czynniki stylu życia odzwierciedlone w poziomach biomarkerów mogą odgrywać ważną rolę w zapewnianiu wyjątkowej długowieczności” – napisali autorzy badania.

Karin Modig, profesor epidemiologii w Karolinska Institutet, napisała o wnioskach zespołu w "The Conversation". Kluczowym odkryciem jest to, że osoby, które dożyły 100. roku życia, od 60. roku życia miały zwykle niższy poziom glukozy, kreatyniny i kwasu moczowego. Co ciekawe, „stulatkowie ogólnie wykazywali raczej jednorodne profile biomarkerów” bez skrajnie wysokich lub niskich wartości.

Naukowcy radzą: ogranicz cukier i zadbaj o wątrobę i nerki. Im jesteś starszy, tym ważniejsza może się stać ta rada.Ka rin Modig stwierdziła, że chociaż zespół nie wyciągnął żadnych wniosków na temat stylu życia ani genów odpowiedzialnych za wartości biomarkerów, to „rozsądne jest przypuszczenie, że czynniki takie jak odżywianie i spożycie alkoholu odgrywają sporą rolę” w długowieczności. Zdaniem naukowców konieczne jest obserwowanie stanu nerek i wątroby, a także poziomu glukozy i kwasu moczowego.