Nadlatują mechaniczne ptaki i owady. Drony zyskają rewolucyjne możliwości

Chiński dron w skórze sokoła ma potencjalne zastosowanie w monitoringu ekologicznym. Takie urządzenia raczej nie będą przeszkadzać dzikim zwierzętom. Eksperci przekonują, że ornitoptery mogą być uderzająco podobne do prawdziwych ptaków, zwłaszcza na większych wysokościach, do tego stopnia, że trudno je odróżnić bez specjalistycznego sprzętu. A zastosowanie wojskowe? Dużo trudniej je wykryć i rozpoznać ich charakter za pomocą radaru czy poprzez zwykłą obserwację. Mogą być zwrotne, wydajne, latać pod silny wiatr, ale przede wszystkim ich przewagą nad tradycyjnymi dronami jest naturalny kamuflaż. Zignorują je samoloty czy lądowe odziały wroga, a możliwość ukrycia się np. na drzewach to kolejny atut. Potencjalny przeciwnik do ptaków raczej strzelać nie będzie. Nietrudno sobie wyobrazić, że takie maszyny mogą służyć nie tylko do rozpoznania, ale i niespodziewanych ataków.

Amerykański bażant czeka na nogi

Nie tylko Chińczycy pracują nad nowym typem dronów, choć chwalą się, że osiągnęli najlepsze efekty. Zajmuje się tym Mostafa Hassanalian z amerykańskiej uczelni New Mexico Tech. – Zamiast używać sztucznych materiałów do budowy dronów, możemy wykorzystać martwe ptaki i przerobić je na drony – mówi magazynowi „New Scientist”.

Hassanalian i jego współpracownicy wykorzystują części wypychanych ptaków, które połączyli z mechanizmami umożliwiającymi np. ruch skrzydeł, aby dokładniej naśladować ich wygląd i ruchy. Wyniki testów w locie takiego „bażanta” zaprezentowane zostały na Forum SciTech 2023 Amerykańskiego Instytutu Aeronautyki i Astronautyki.

Podczas badań wykorzystano trójwymiarowe symulatory trzepotania i aerodynamiki, aby przetestować właściwości aerodynamiczne przeprojektowanych modeli. Naukowcy twierdzą, że w wyniku dalszych prac takie mechaniczne ptaki będą wyglądać coraz bardziej naturalnie. Hassanalian pracuje teraz nad wymianą niektórych elementów przekładni, co pozwoli na zmniejszenie hałasu i wydłużenie żywotności urządzeń. A także nad dodaniem nóg, aby dron mógł siadać i monitorować określony obiekt bez zużywania dużej ilości energii z baterii.

Ważka czy pszczoła?

Ale dlaczego nie pójść jeszcze dalej? Brytyjska firma Animal Dynamic zajmująca się biomechaniką poszła jeszcze dalej i stworzyła małe i zwinne drony poruszające się jak ważki, nawet pod silny wiatr. Pieniądze na projekt „Skeeter” dało wojsko i liczy, że da się je wykorzystywać do neutralizacji dronów szpiegujących przeciwnika.