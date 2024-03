Sztuczna inteligencja okazała się lepsza od lekarzy. Pomoże im w pracy czy zastąpi?

Aż dwie trzecie czasu radiolog poświęca dziś nie na leczenie, ale na tworzenie m.in. opisów badań. To problem obecny w pracy wszystkich diagnostów, przeładowanych biurokracją. A co, gdyby specjaliści w mniejszym stopniu poświęcali się dokumentacji, a skupili się na tym co najważniejsze – leczeniu pacjentów? Polski start-up Upmedic pokazuje, że jest to możliwe. Opracował on system oparty na sztucznej inteligencji, który wyręcza lekarzy w papierkowej robocie. Z nowatorskiego narzędzia aktywnie korzysta już 300 lekarzy, a ich liczba dynamicznie rośnie. Chodzi nie tylko o radiologów, ale również nefrologów, onkologów, czy neurologów.

Sztuczna inteligencja wkroczy do przychodni

Upmedic został założony przez braci Pawła i Krzysztofa Paczuskich. Wcześniej prowadzili software house, w którym tworzyli oprogramowanie dla sektora ochrony zdrowia. Obserwując pracę lekarzy, doszli do wniosku, iż większość czasu poświęcają oni na opracowywanie obowiązkowej dokumentacji, a nie na pacjenta. Jako że zajmowali się przetwarzaniem języka naturalnego i sztuczną inteligencją, zaproponowali medykom innowacyjne narzędzie, które przyspiesza tę pracę, a pacjentom skraca czas oczekiwania na konsultację ze specjalistą. Polski start-up stworzył inteligentny kreator informacji diagnostycznych, pozwalający tworzyć opisy badań o 70 proc. szybciej niż przy użyciu dotychczas stosowanych metod. Program rozpoznaje mowę, a także automatycznie proponuje wnioski dla lekarza prowadzącego.

Jak tłumaczy Krzysztof Paczuski, inteligentny edytor dokumentacji medycznej to w codziennej pracy lekarza miejsce, w którym spotyka się ludzki intelekt ze sztuczną inteligencją. – Wspiera w żmudnym tworzeniu opisów wizyt i epikryz przy jak najmniejszej liczbie interakcji z komputerem – podkreśla.

Autorski bot polskiej firmy zyskał już uznanie Instytutu Matki i Dziecka, gdzie pomaga neurologom, oraz nefrologów z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Rozwiązanie wdrożono w Świętokrzyskim Centrum Onkologicznym, a także w placówkach radiologicznych Mediq i Centrów Medycznych Medyceusz. Upmedic rozpoczął współpracę z firmami „big pharma” w celu eliminacji problemu podwójnego wypełniania dokumentacji medycznej do badań klinicznych. Innowację doceniło również PZU Zdrowie, które uruchomiło system Upmedic we wszystkich swoich 44 pracowniach diagnostyki obrazowej. Start-up nie zamierza jednak poprzestawać i już rozwija z PZU dalsze projekty, dotyczące m.in. jakości danych medycznych. Ponadto planuje wyjść za granicę. – Przygotowujemy się do ekspansji, którą chcemy rozpocząć jeszcze w br., a zintensyfikować w 2025 r. – mówi nam Paweł Paczuski, prezes Upmedic. I wskazuje, że na celowniku są kraje wysoko rozwinięte, budujące strategię ochrony zdrowia w oparciu o strukturalne dane cyfrowe.