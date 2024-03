Dlaczego się starzejemy? Naukowcy już wiedzą

Jak podróż samochodem

Analiza długich genów i ich wpływ na starzenie ludzkich organizmów to całkiem nowe podejście. Naukowcy uważają, że długie geny mają po prostu więcej potencjalnych miejsc, które mogą zostać uszkodzone. Porównują to do podróży samochodowej – im dłuższa podróż, tym większe prawdopodobieństwo, że coś pójdzie nie tak. A ponieważ fizjologiczna rola niektórych typów komórek opiera się na genach dłuższych to istnieje większe prawdopodobieństwo uszkodzenia DNA. Prawdopodobieństwo to wzrasta wraz z wiekiem.

Czytaj więcej Technologie Naukowcy odkryli fontannę młodości. Wielki krok do radykalnego wydłużenia życia Komórki T CAR, stosowane w terapii nowotworów, można zmodyfikować tak, aby zwalczały proces starzenia, eliminując obumierające komórki. Ma wystarczyć jedna dawka, by wyleczyć choroby związane ze starzeniem się.

Podczas starzenia się geny ulegają uszkodzeniom, gdy nici DNA zawierające geny pękają. Uniemożliwia to komórkom poprawne odczytanie informacji i aktywację informacji zawartej w genie. Im dłuższy gen, tym większe prawdopodobieństwo, że istnieje co najmniej jedno miejsce uszkodzenia DNA, które zatrzymuje aktywację genu.

Ponieważ wiadomo, że komórki nerwowe opierają się na szczególnie długich genach są one szczególnie podatne na to zjawisko. Wiele genów odpowiedzialnych za utratę neuronów podczas starzenia i związanych z chorobą Alzheimera jest wyjątkowo długich. Naukowcy zaobserwowali też, że dzieci i młodzież z nowotworem, wyleczone chemioterapią uszkadzającą DNA, później cierpią z powodu przedwczesnego starzenia się, w tym także neurodegeneracji. Te zjawiska według naukowców są dowodem na to, że ich hipoteza jest bardziej prawdopodobna niż dotychczasowe wyjaśnienia przyczyn starzenia się.