Sztuczna inteligencja rozpozna poglądy polityczne. Wystarczy jej zdjęcie twarzy

Z badania opublikowanego przez pismo „American Psychologist” wynika, że algorytm jest już zdolny do dokładnego odgadnięcia poglądów politycznych danej osoby. Główny autor Michał Kosiński powiedział Fox News Digital o badaniu, w którym 591 uczestników wypełniło kwestionariusz dotyczący orientacji politycznej, zanim sztuczna inteligencja dostała ich zdjęcia i próbowała przewidzieć ich poglądy.

Sztuczna inteligencja odczyta poglądy człowieka

- Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak wiele narażają, po prostu zamieszczając zdjęcie online – powiedział profesor nadzwyczajny ds. zachowań organizacyjnych w Graduate School of Business na Uniwersytecie Stanforda. - Wiemy, że należy chronić informacje o orientacji seksualnej, politycznej i przekonaniach religijnych ludzi, ale zdjęcie? - dodaje.

Naukowiec podkreśla, że kiedyś było inaczej. Można było wejść na czyjeś konto na Facebooku i zobaczyć na przykład jego poglądy polityczne, polubienia i strony, które odwiedza, co pozwalało na określenie dokładnego profilu użytkownika. Jednak lata temu Facebook zamknął tę opcję, ponieważ dla władz, Facebooka i dziennikarzy było jasne, że jest to po prostu niedopuszczalne.

Niemniej nowa generacja algorytmów już sobie z tym poradziła. Nadal możesz wejść na Facebooka i zobaczyć czyjeś zdjęcie, a to sztucznej inteligencji w zupełności wystarczy. Autorzy badania stwierdzili, że zdjęcia uczestników zebrano w sposób ściśle kontrolowany. Uczestnicy mieli na sobie czarny T-shirt, zapinany za pomocą spinaczy do segregatora, aby zakryć ich prawdziwe ubranie. Zdjęli całą biżuterię i – w razie potrzeby – zgolili zarost. Pozbyto się zupełnie makijażu, a wszyscy z długimi włosami mieli je dokładnie związane by nie opadały na oczy. Wyraz twarzy był maksymalnie neutralny, nie wskazywał na żadne określone emocje. Algorytm rozpoznawania twarzy VGGFace2 następnie zbadał obrazy, aby określić deskryptory twarzy, czyli wektor liczbowy, który jest zarówno unikalny dla danej osoby, jak i spójny na różnych jej obrazach.