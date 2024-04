Powstał nowy humanoidalny robot. Jest „przerażająco sprawny” i bardziej ludzki

Robot Atlas nowej generacji został zaprojektowany tak, aby oferować znacznie większy zakres ruchu niż jego poprzednik. Firma Boston Dynamics chciała, aby nowa wersja zachowała humanoidalną formę, jednak bez ograniczeń związanych z „sposobem poruszania się dwunożnego robota”. Nowa wersja została przeprojektowana i zawiera obrotowe przeguby, które według firmy sprawiają, że Atlas „wyjątkowo radzi sobie z nudnymi, brudnymi i niebezpiecznymi zadaniami”. „Zaprojektowaliśmy elektryczną wersję Atlasa tak, aby była mocniejsza, zręczniejsza i zwinniejsza” – podała firma w komunikacie.

„Atlas może przypominać człowieka, ale wyposażamy robota tak, aby poruszał się w najbardziej efektywny sposób w celu wykonania zadania, a nie był ograniczany przez zakres ruchu człowieka. Atlas będzie poruszał się w sposób przekraczający ludzkie możliwości” – twierdzi firma.

Krótki film prezentujący możliwości nowego robota jest zarówno denerwujący, jak i teatralny – pisze portal The Verge. Film zaczyna się od Atlasa leżącego na podłodze niczym zwłoki, po czym szybko zakłada nogi do tyłu i podnosi się do pozycji stojącej. Przypomina nieco postaci z amerykańskich horrorów. Według portalu nowy robot jest „przerażająco sprawny”.