Ukraińcy stworzyli niezwykły okręt podwodny w technologii stealth. Rosja ma problem

Ukrainiec Aleksander Kuzniecow, główny projektant i założyciel zarejestrowanej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich firmy Highland Systems poinformował o testach okrętu. Początkowo został on zbudowany z przeznaczeniem do przewożenia pracowników do podwodnych napraw i operacji ratowniczych. Miała też powstać wersja do luksusowych podróży superbogatych osób. Jednak rosyjska inwazja na Ukrainę zmusiła firmę do przeprojektowania okrętu i przystosowania do operacji wojskowych. Teraz zdaniem Kuzniecowa może zmienić reguły gry na morzu w toczącej się wojnie rosyjsko-ukraińskiej.

Reklama

Ukraina zyska szybki i zwrotny okręt podwodny

Kronos ma stalowy kadłub pokryty materiałem kompozytowym i może pomieścić dziesięć osób. Waży 10 ton, do czego należy dodać około 3 ton ładunku i uzbrojenia w postaci m.in. torped. Okręt osiąga maksymalną prędkość 80 kilometrów na godzinę na wodzie, zaś pod wodą jest to 50 kilometrów na godzinę. Może zanurzyć się maksymalnie na 250 metrów.

Czytaj więcej Technologie „Podwodny superjacht” Powstaje pierwsza wielka łódź podwodna dla miliarderów Tradycyjne luksusowe superjachty wkrótce staną się passe? Coraz głośniej jest o austriackiej firmie Migaloo, która opracowała łódź podwodną M5. Koszt budowy sięgnie 2 miliardów dolarów.

Okręt podwodny może być zasilany dieslem i bateriami. Na samych bateriach i pełnym naładowaniu, działa przez 18 godzin, zaś w trybie hybrydowym będzie działał przez 54 godziny. Według nieoficjalnych informacji ma 1000 kilometrów zasięgu operacyjnego. Jednak najważniejszą cechą, jak twierdzą Highland Systems, która twierdzi, że jest w tej dziedzinie pierwszy na świecie, jest zdolność okrętu do natychmiastowego zwrotu o 180 stopni przy pełnej prędkości. Umożliwia mu to m.in. kształt manty zamiast typowego dla łodzi podwodnych cygara. To pozwala na unikanie pościgu i torped czy bomb głębinowych przeciwnika. - Jeśli ktoś strzela do nas torpedą, Kronos może tego uniknąć ze względu na tę manewrowość i mały rozmiar - informuje rzecznik Highland Systems. - Silnik elektryczny i powłoka pochłaniająca sonar sprawiają, że jest to niebezpieczny okręt - przekonuje.