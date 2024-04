Nadlatują myśliwce szóstej generacji. Nie tylko USA zyskają niezwykłe możliwości

Czytaj więcej Technologie Następca słynnego samolotu SR-71 Blackbird szykuje się do startu. Ma być najszybszy Maszyny bojowe osiągające nawet dziesięciokrotną prędkość dźwięku, mają być nie do zatrzymania. Pierwszy lot następcy Blackbirda planowany jest już w 2025 roku. Do prac nad samolotem skłoniły Amerykanów postępy Chin w broni hipersonicznej.

Kiedy Stany Zjednoczone wprowadziły F-22 Raptor, nie istniały na świecie porównywalne samoloty. Jednak Chińczycy zbudowali już zaawansowane maszyny z wykorzystaniem technologii stealth Chengdu J-20 i Shenyang J-31, a Rosjanie Suchoj Su-57, choć ten ostatni w liczbie zaledwie dziewięciu sztuk nie osiągnął w pełni gotowości bojowej.

Według Airforce Technology siły powietrzne początkowo planują zakup 200 myśliwców NGAD, które będą w stanie zwalczać samoloty wroga z dużej odległości i atakować cele naziemne. Zarówno im, jak i F-35 mają towarzyszyć po dwa bezzałogowe w roli „lojalnych skrzydłowych”, którzy przejmą część zadań i będą osłaniać cenne samoloty.

NGAD jest jedynym myśliwcem szóstej generacji, który faktycznie został zbudowany (jako tzw. demonstrator technologii). We wrześniu 2020 r. odbył swój pierwszy lot. Dopiero w czerwcu 2022 r. program został ujawniony. Wówczas okazało się, że jest gotowy do przejścia do fazy prac inżynieryjnych nad prototypem, by skierować go do produkcji jeszcze w tej dekadzie. Oddzielnie powstawać ma jednostka napędowa – w lutym 2024 r. ujawniono, że Pratt & Whitney z powodzeniem przeprowadził testy swojego silnika nowej generacji. W tym roku na prace projektowe Siły Powietrzne przeznaczyły 2,3 mld dol. Waszyngton spodziewa się, że zgłoszą się Lockheed Martin i Boeing. Kto zbuduje i będzie produkował nowy myśliwiec, ma być wiadome do końca tego roku.

Czytaj więcej Technologie Niezwykły samolot JetZero bliski startu. To ma być przełom w lotnictwie Samolot bazujący na ponad 100-letniej koncepcji mieszanego skrzydła ma przynieść ogromne oszczędności w zużyciu paliwa i zabierać więcej pasażerów i ładunku. Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zgodziła się na próbne loty.

Prognozuje się, że myśliwce NGAD będą bardzo drogie – aż 300 mln dol. za sztukę. Po części dlatego, że spodziewane liczby zamówień są stosunkowo niskie, a duży nacisk kładziony jest na budowę tańszych dronów towarzyszących w technologii stealth, których ma być ponad tysiąc (projekt Collaborative Combat Aircraft opiewa na 6 mld dol.). Sterowane sztuczną inteligencją bezzałogowce przejmą część obowiązków od pilota NGAD. Dlatego w tym przypadku mówi się już nie o pojedynczym samolocie, lecz o rodzinie współpracujących ze sobą systemów. Na decyzję o pracach nad nową bronią wpływ miały rosnące napięcia między USA a Chinami i Rosją, a także fakt, że kolejne kraje ogłaszają plany budowy myśliwców szóstej generacji.